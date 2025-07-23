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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: Tüketici güveni temmuzda düştü!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerine göre, endeks temmuzda yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 oldu.

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TÜİK açıkladı: Tüketici güveni temmuzda düştü!
KAYNAK:
TÜIK
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 10:18

İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan , Haziran ayında 85,1 iken Temmuz ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 oldu.

TÜİK açıkladı: Tüketici güveni temmuzda düştü!

Açıklamada; "Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir." bilgisine yer verildi.

TÜİK açıkladı: Tüketici güveni temmuzda düştü!

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 1,6 azalarak 69,3'ten 68,2'ye geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi haziranda 85,8 iken bu ay yüzde 1,4 düşüş kaydederek 84,6 oldu.

TÜİK açıkladı: Tüketici güveni temmuzda düştü!

Geçen ay 82,4 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4,2 azalışla bu ay 79 olarak hesaplandı. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 102,6 iken bu ay yüzde 0,3 düşüşle 102,3'e geriledi.

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#türkiye
#tüketici güven endeksi
#tüketici harcamaları
# Ekonomi
#Enneksel Veriler
#Ekonomi
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