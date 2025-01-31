TÜİK açıkladı! Türkiye'nin turizm geliri rekor kırdı

31 Ocak 2025 10:22 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 10:26

Turizm geliri, 2024 yılında yüzde 8,3 artarak 61,1 milyar dolar ile tarihinin en yüksek seviyesine yükseldi.

Turizm geliri, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 61 milyar 103 milyon 419 bin dolara yükseldi. TÜİK verilerine göre ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 60 milyar 497 milyon 18 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 606 milyon 401 bin dolar oldu.

TÜİK verilerine göre ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 17'sini ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.