TÜİK açıkladı! Tüketici güven endeksi Ocak ayında azaldı

23 Ocak 2025 11:46 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:48

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında 81,3 iken Ocak ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 81,0 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Aralık 2024'te 81,3 iken bu ay yüzde 0,4 azalışla 81'e geriledi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 63,8 iken ocakta yüzde 1,7 artışla 64,8'e çıktı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık 2024'te 81,9 iken bu ay yüzde 1,7 azalışla 80,5'e geriledi.

Geçen ay 76,8 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3 yükselişle bu ay 79,1'e ulaştı. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise Aralık 20024'te 102,6 iken ocakta yüzde 3,1 azalışla 99,4 olarak hesaplandı.