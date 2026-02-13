Menü Kapat
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 1,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ücretli çalışan istatistiklerini duyurdu. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artış gösterdi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.02.2026
10:37
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
10:37

, Aralık 2025'e ilişkin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Aralık 2024'te 15 milyon 583 bin 773 olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Aralık 2025'te yüzde 1,2 artışla 15 milyon 763 bin 671 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,6 arttı.

AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Aralık 2025'te, bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,1 azalırken inşaat sektöründe yüzde 0,6, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 artış kaydetti.

ETİKETLER
#istihdam
#inşaat sektörü
#türkiye istatistik kurumu
#ücretli çalışan
#Sanayi Sektörü
#Ticaret Hizmet Sektörü
#Ekonomi
