TÜİK açıkladı! Yurt dışı üretici fiyat endeksi Aralık ayında arttı

20 Ocak 2025 10:19 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 10:33

TÜİK verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Aralık ayında yıllık yüzde 23,50 arttı, aylık yüzde 0,91 arttı.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yükseldi. TÜİK​ Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2024 verilerini paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Aralık ayında YD-ÜFE’de bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,50 artış olduğunu açıkladı. Ayrıca, on iki aylık ortalamalarla bu artış yüzde 41,55 seviyesinde gerçekleşti.

İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 23,53 ARTIŞ

Sanayinin iki sektörü arasındaki yıllık değişimlere göre; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 22,19, imalat sektöründe ise yüzde 23,53 artış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarındaki yıllık değişimlere bakıldığında; ara mallarında yüzde 21,53, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 26,23, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 24,07, enerjide yüzde 8,08 ve sermaye mallarında ise yüzde 27,58 artış yaşandı.

İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 0,90 ARTIŞ

Sanayinin iki sektörü arasındaki aylık değişimlerde; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,0 artış görülürken, imalat sektöründe ise yüzde 0,90 artış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ise; ara mallarında yüzde 0,76, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,01, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,19, enerjide yüzde 0,30 ve sermaye mallarında yüzde 1,18 artış yaşandı.