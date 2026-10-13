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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 10:40

TÜİK ağustos ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ait dış ticaret endekslerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre ihracat birim değer endeksi yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterirken, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 13,7 oranında yükseldi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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TÜİK ağustos ayı dış ticaret endekslerini açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 10:40

İhracat birim değer endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5, ithalat birim değer endeksi yüzde 13,7 arttı.

(), ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre ihracat birim değer endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,5 yükseldi.

Endeks, Ağustos 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,9, yakıtlarda yüzde 47,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,1 arttı.

İthalat birim değer endeksi de ağustosta yıllık bazda yüzde 13,7 artış kaydetti.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,2 azalırken yakıtlarda yüzde 35,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,5 artış gösterdi.

TÜİK ağustos ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

MİKTAR ENDEKSLERİ

İhracat miktar endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 azaldı. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,3 artarken yakıtlarda yüzde 20 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,5 azaldı.

İthalat miktar endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 2,8 geriledi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 36,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,3 artarken yakıtlarda yüzde 1,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,5 azalış kaydetti.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, temmuzda 143,6 iken ağustosta yüzde 1 artarak 145 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise endeks, Ağustos 2025'te 141,1 iken Ağustos 2026'da yüzde 0,4 azalışla 140,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi, temmuzda 114,6 iken ağustosta yüzde 2,5 azalışla 111,7 olarak kayıtlara geçti. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre endeks, geçen yıl ağustosta 109,6 iken bu yılın aynı ayında yüzde 2,8 azalışla 106,5 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ağustos 2025'te 94,3 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 4,3 puan azalışla Ağustos 2026'da 90 olarak kaydedildi.

 

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ETİKETLER
#TÜİK
#türkiye istatistik kurumu
#Dış Ticaret Endeksleri
#Ihracat Birim Değer Endeksi
#Ithalat Birim Değer Endeksi
#Ekonomi
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