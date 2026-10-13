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Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 10:38

Araç sahipleri dikkat! Uzman isim uyardı: 600 liralık ihmal, 200 bin liralık masraf açabilir

Hava sıcaklıklarının düşmesi, birçok zorluğu beraberinde getirirken bunlardan biri de araç sahiplerini ilgilendiriyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte otomobillerdeki akü, antifriz ve fren sistemlerinde arıza meydana geliyor. Araç servis bakım işletme müdürü Ziya Çorumlu araç sahiplerine bir takım uyarılarda bulundu. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Asya Güney
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Araç sahipleri dikkat! Uzman isim uyardı: 600 liralık ihmal, 200 bin liralık masraf açabilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 10:38

Hava sıcaklıklarının düşmesi araçlarda arıza riskine yol açabiliyor. Kış aylarına hazırlıksız giren araçlarda yaşanabilecek sorunlar sürüş güvenliğini tehlikeye atarken aynı zamanda araç sahiplerine yüksek maliyetler çıkarabiliyor. Araç servis bakım işletme müdürü Ziya Çorumlu ise bu konuya değinerek uyarılarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Araç sahipleri dikkat! Uzman isim uyardı: 600 liralık ihmal, 200 bin liralık masraf açabilir

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Araç servis bakım işletme müdürü Ziya Çorumlu, kış aylarında araçların karşılaşabileceği arızalar ve bu arızaların önlenmesi için yapılması gereken bakımlar hakkında uyarılarda bulundu.
Araçların kış aylarına girmeden önce gerekli kontrollerden geçirilmesi ve üç ayda bir 20 nokta kontrolünün yapılması önemlidir.
Kontroller kapsamında akü ölçümü, antifriz seviyesi ve donma derecesi kontrol edilmeli, yağ ve diğer bakım noktaları gözden geçirilmelidir.
Fren balatalarının değişim aralığı sürüş alışkanlıklarına ve yol şartlarına göre değişiklik gösterdiği için düzenli olarak kontrol edilerek uzmanlar tarafından belirlenmelidir.
Antifriz kontrolü ve değişimi yapılmadığında motor bloğunda oluşabilecek hasarların maliyeti, antifriz maliyetinden çok daha yüksek olabilir.
Zamanında yapılan kontroller ve bakımlar, sürüş güvenliğini artırır ve yüksek maliyetli arızaların önüne geçer.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Araç sahipleri dikkat! Uzman isim uyardı: 600 liralık ihmal, 200 bin liralık masraf açabilir

ÜÇ AYDA BİR 20 NOKTA KONTROLÜ ŞART

Araç servis bakım işletme müdürü Ziya Çorumlu, "Şunu düşünmek gerekiyor araçlar, bir yerden başka bir yere ulaşmamızı sağlayan önemli ulaşım araçlarıdır. Bu nedenle kış ayları gelmeden önce araçlarımızın gerekli kontrollerden geçirilmesi büyük önem taşıyor. İlk etapta araçta bulunan 20 nokta kontrolünden geçirilmesi gerekiyor. Bu kontroller kapsamında akü ölçümü yapılmalı, seviyesi ve donma derecesi kontrol edilmeli. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte akü kaynaklı sorunlar daha sık yaşanabiliyor. Aynı şekilde, antifriz ölçümünün yapılması da motorun soğuk hava şartlarından zarar görmesini önlemek açısından büyük önem taşıyor. Yağ, antifriz ve diğer bakım noktalarının kontrol edilmesi, kış aylarında araçların daha güvenli kullanılmasına yardımcı oluyor. Araç sahipleri genellikle bakım işlemlerini yalnızca belirli kilometre aralıklarında yaptırmayı düşünüyor. Ancak araçların mevcut durumunu daha yakından takip edebilmek için bu aralıkların dışında da kontrol edilmesi gerekiyor. Nasıl ki vücudumuzun sağlığını korumak için belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçiyorsak araçlarımızı da üç ayda bir 20 nokta kontrolünden geçirmek faydalı olacaktır. Aracın yağ sisteminde veya elektrik aksamında herhangi bir sorun olup olmadığı tespit edilebilir. Belirlenen arızaların erken aşamada giderilmesi, ilerleyen süreçte daha büyük sorunların yaşanmasını önleyebilir. Araç sahiplerinin araçlarını iyi tanımaları, güvenilir servislerle ve yetkili bayilerle iletişim halinde olmaları da bu açıdan önem taşıyor" dedi.

Araç sahipleri dikkat! Uzman isim uyardı: 600 liralık ihmal, 200 bin liralık masraf açabilir

‘’DEĞİŞİM ARALIĞI KONUSUNDA KESİN BİR KİLOMETRE SINIRI VERMEK DOĞRU DEĞİL’’

Öngörü üzerine araçların parça değişiminin aksatılmaması gerektiğini anlatan Ziya Çorumlu, "Özellikle fren balatalarının değişim aralığı konusunda kesin bir kilometre sınırı vermek doğru değildir. Fren balatalarının kullanım ömrü, sürüş alışkanlıklarına ve aracın kullanıldığı yol şartlarına göre değişiklik gösterir. Dağlık, engebeli veya yokuşlu yollarda kullanılan araçlarla düz yollarda kullanılan araçların fren balataları aynı sürede aşınmayabilir. Bu nedenle balataların durumu düzenli olarak kontrol edilmeli ve değişim ihtiyacı uzmanlar tarafından belirlenmelidir. Fren balatalarının zamanında değiştirilmemesi, ilerleyen süreçte fren disklerinde de hasara yol açabilir. Böyle bir durumda yalnızca balata değişimi yeterli olmayabilir ve disklerin de değiştirilmesi gerekebilir. Bu da araç sahibinin karşılaşacağı maliyeti önemli ölçüde artırabilir" ifadelerini kullandı.

Araç sahipleri dikkat! Uzman isim uyardı: 600 liralık ihmal, 200 bin liralık masraf açabilir

HASARIN BOYUTU MASRAFLARI ARTTIRDIKÇA ARTIRIYOR

Çorumlu, "Kış bakımı açısından antifriz kontrolü de hayati önem taşıyor. Antifrizin donma derecesi ölçülmez ve gerekli durumlarda değişimi yapılmazsa düşük sıcaklıklarda motor bloğunda ciddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin, antifriz kontrolü ve değişimi yaklaşık 500-600 lira gibi bir maliyet oluşturabilirken gerekli önlemlerin alınmaması durumunda motor bloğunda oluşabilecek hasarlar çok daha yüksek masraflara neden olabilir. Bu tür arızaların maliyeti, hasarın boyutuna bağlı olarak 150-200 bin liraya kadar çıkabilir. Benzer şekilde, fren balatalarının değişimi yaklaşık 3-4 bin lira tutabilirken fren disklerinin de zarar görmesi durumunda toplam maliyet 15 bin liraya ulaşabilir. Bu nedenle araç sahiplerinin küçük gibi görünen bakım işlemlerini ihmal etmemesi gerekiyor. Zamanında yapılan kontroller ve gerekli bakımlar, hem sürüş güvenliğini artırıyor hem de ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek yüksek maliyetli arızaların önüne geçilmesine yardımcı oluyor" diye konuştu.
 

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#antifriz
#Fren Balataları
#Ziya Çorumlu
#Motor Bloğu
#Fren Diskleri
#Yaşam
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