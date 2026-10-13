Otomobiliniz kişisel bilgilerinizi reklam şirketlerine gönderirken yakalandı!

ARAÇ UYGULAMALARI VERİ PAYLAŞIMINI ARTIRIYOR

Consumer Reports'un araç bazındaki verileri, otomobil ile mobil uygulaması arasındaki farkı da göz önüne serdi. İncelenen 21 otomobilin 10'u kendi başına herhangi bir reklam veya alan adıyla iletişim kurmadı. Ancak araçların mobil uygulamalarıyla birlikte değerlendirilmesi, veri paylaşımının boyutunu önemli ölçüde artırdı.