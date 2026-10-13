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Otomobiliniz kişisel bilgilerinizi reklam şirketlerine gönderirken yakalandı!

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:50
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1
Otomobiliniz kişisel bilgilerinizi reklam şirketlerine gönderirken yakalandı!

Northeastern Üniversitesi araştırmacılarının 21 yeni nesil otomobili ve 30 üretici uygulamasını incelediği çalışma, araç sahiplerine ait kişisel verilerin reklam şirketlerine aktarıldığını ortaya koydu. General Motors uygulamalarının VIN numaralarını Microsoft ve Adobe dahil 10 şirkete gönderdiği belirlendi. Araştırmacılar otomobillerdeki veri paylaşımının düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

2
Otomobiliniz kişisel bilgilerinizi reklam şirketlerine gönderirken yakalandı!

İncelenen uygulamalardan 7'sinin araç kimlik numarası (VIN), e-posta adresi ve kesin konum bilgisi gibi verileri reklam ve analiz şirketlerine aktardığı ortaya çıktı. 7 uygulamanın 4'ünün General Motors'a (GM) ait olduğu bildirildi. Consumer Reports verilerine göre, incelenen 30 uygulamanın 28'i en az 1 reklam şirketiyle iletişim kurdu.

3
Otomobiliniz kişisel bilgilerinizi reklam şirketlerine gönderirken yakalandı!

GENERAL MOTORS UYGULAMALARI 10 ŞİRKETE VERİ GÖNDERDİ

General Motors'un myCadillac, myChevrolet, myBuick ve myGMC uygulamalarının her birinin aralarında Microsoft ve Adobe'nin de bulunduğu 10 şirkete VIN numaralarını gönderdiği belirlendi. HondaLink uygulamasının da analiz şirketi Amplitude'a araç kimlik numaraları ve konum bilgilerini aktardığı tespit edildi.

4
Otomobiliniz kişisel bilgilerinizi reklam şirketlerine gönderirken yakalandı!

Lincoln ve MyNISSAN uygulamaları ise kişisel tanımlayıcıları üçüncü taraflarla paylaşırken yakalandı. Araştırmacılar, VIN numaralarının reklam şirketleri açısından önemli bir tanımlayıcı olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan telefonlarda kullanılan reklam kimliklerinin aksine VIN numaraları sıfırlanamıyor.

5
Otomobiliniz kişisel bilgilerinizi reklam şirketlerine gönderirken yakalandı!

Peki VIN numaraları neden bu kadar önemli? Araç kimlik numarasının e-posta adresiyle eşleştirilmesi, reklam şirketlerinin araç sahibini diğer uygulamalardaki ve internet sitelerindeki faaliyetleriyle ilişkilendirmesini sağlıyor.

6
Otomobiliniz kişisel bilgilerinizi reklam şirketlerine gönderirken yakalandı!

ARAÇ UYGULAMALARI VERİ PAYLAŞIMINI ARTIRIYOR

Consumer Reports'un araç bazındaki verileri, otomobil ile mobil uygulaması arasındaki farkı da göz önüne serdi. İncelenen 21 otomobilin 10'u kendi başına herhangi bir reklam veya alan adıyla iletişim kurmadı. Ancak araçların mobil uygulamalarıyla birlikte değerlendirilmesi, veri paylaşımının boyutunu önemli ölçüde artırdı.

7
Otomobiliniz kişisel bilgilerinizi reklam şirketlerine gönderirken yakalandı!

Bu otomobiller arasında yer alan Buick Envista'nın uygulaması, kullanıcıları 23 reklam ve takip şirketine maruz bırakırken Nissan Ariya'nın uygulamasında sayı 25'e ulaştı. Tesla Model 3 ise farklı bir tablo ortaya koydu. Model 3'ün kendisi 22 reklam ve takip şirketiyle iletişim kurarken mobil uygulaması 2 şirket daha ekledi.

8
Otomobiliniz kişisel bilgilerinizi reklam şirketlerine gönderirken yakalandı!

Araştırma ekibi, araç trafiğini şifreleme nedeniyle çözemediği için gerçek veri paylaşımı miktarının daha yüksek olabileceğini belirtti. Ekip ayrıca hücresel veri trafiğini yalnızca Model 3 üzerinden yakalayabildi. İncelenen otomobillerin çoğunda reklam teknolojileriyle bağlantının büyük bölümünün doğrudan araçtan değil akıllı telefon uygulamalarından kaynaklandığı ifade edildi.

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