Otomobil tasarımları değişiyor: Yeni yasaklar açıklandı

Çin, otomobil üreticilerine yönelik denetimleri sıkılaştırmak için harekete geçti. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), araçların tasarımından test süreçlerine kadar birçok alanda yeni kurallar getiren bir düzenleme taslağı hazırladı. Yeni düzenlemenin odağında ise son yıllarda otomobil tasarımlarında öne çıkan gömme kapı kolları, esnek ekranlar ve dokunmatik kontroller bulunuyor.

Bakanlık, bazı üreticilerin yeni modellerini yeterli test ve doğrulama süreçlerinden geçirmeden piyasaya sürdüğüne dikkat çekti. Bu yaklaşımın hem güvenlik hem de çevre açısından risk oluşturduğu belirtilirken, araçların onay süreçlerinde daha sıkı kontroller yapılması hedefleniyor.