Otomobil tasarımları değişiyor: Yeni yasaklar açıklandı

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İstanbul
Çin, otomobil üreticilerine yönelik denetimleri sıkılaştırmak için harekete geçti. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), araçların tasarımından test süreçlerine kadar birçok alanda yeni kurallar getiren bir düzenleme taslağı hazırladı. Yeni düzenlemenin odağında ise son yıllarda otomobil tasarımlarında öne çıkan gömme kapı kolları, esnek ekranlar ve dokunmatik kontroller bulunuyor.
Bakanlık, bazı üreticilerin yeni modellerini yeterli test ve doğrulama süreçlerinden geçirmeden piyasaya sürdüğüne dikkat çekti. Bu yaklaşımın hem güvenlik hem de çevre açısından risk oluşturduğu belirtilirken, araçların onay süreçlerinde daha sıkı kontroller yapılması hedefleniyor.
Hazırlanan taslağa göre, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren onay başvurusu yapılacak yeni otomobil modelleri için üreticilerden daha kapsamlı teknik veriler istenecek. Şirketlerin araç tasarımlarını, Ar-Ge çalışmalarını ve gerçekleştirdikleri testleri ayrıntılı şekilde belgelendirmesi gerekecek. Yeterli testten geçirilmediği belirlenen veya yanıltıcı verilerle onay almaya çalışan modellerin başvuruları ise reddedilecek.
Düzenleme yalnızca yeni üretilecek modelleri kapsamıyor. Daha önce onay almış araçlar da yeni denetim sürecine dahil edilecek. Üreticilerin mevcut modellerde kullandıkları yenilikçi tasarımlara ilişkin bilgileri 1 Temmuz 2027'ye kadar bakanlığa bildirmesi gerekecek.
Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen ve güvenlik riski taşıdığı belirlenen araçların üretimi durdurulabilecek. Ayrıca söz konusu modeller için geri çağırma süreci başlatılabilecek.
Taslakta en çok dikkat çeken başlıklardan biri de otomobillerin tasarımına getirilecek kısıtlamalar oldu. Buna göre, araç gövdesine tamamen gizlenen gömme kapı kollarının kullanımı yasaklanacak. Katlanabilir ve esnek ekranlar da yasak kapsamına alınacak.
Koltuk tasarımlarına da sınırlama geliyor. Sürüş sırasında "sıfır yerçekimi" (zero-gravity) olarak adlandırılan yatış pozisyonunun kullanılmasına ve dönebilen koltukların bu şekilde çalıştırılmasına izin verilmeyecek.
Yeni düzenlemenin bir diğer önemli ayağını ise araç içi kontroller oluşturuyor. Taslağa göre farlar ve silecekler gibi sürüş güvenliği açısından kritik işlevlerin yalnızca dokunmatik ekranlar üzerinden yönetilmesine izin verilmeyecek.