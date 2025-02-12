TÜİK duyurdu! İnşaat maliyetleri yüzde 34 yükseldi

TÜİK, İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranlarını duyurdu. İnşaat maliyet endeksi Aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 34 arttı.

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK ARTTI

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,70 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,41 arttı, işçilik endeksi %1,29 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %26,18 arttı, işçilik endeksi %54,35 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YÜKSELDİ

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,66 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,67 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,40 arttı, işçilik endeksi %1,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %26,81 arttı, işçilik endeksi %53,38 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,81 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,0 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,42 arttı, işçilik endeksi %1,69 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %24,27 arttı, işçilik endeksi %57,92 arttı.

Sıkça Sorulan Sorular 1 metrekare inşaatın maliyeti kaç para? Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 369,88 lira ile 16 bin 967,51 lira arasında değişecek

Sıkça Sorulan Sorular İnşaat maliyet endeksi nedir ve ne anlama gelir? İşçilik ve malzeme ayrımında inşaat maliyetlerindeki değişimleri ölçen fiyat endeksidir.