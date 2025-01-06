TÜİK duyurdu! Mevsimsellikten arındırılmış TÜFE aralıkta arttı

06 Ocak 2025 17:15 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 17:25

Mevsimsel etkilerden arındırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 1.87 artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE verisini yayımladı. TÜİK tarafından geçen yıl açıklanmaya başlanan verilere göre; arındırılmış aylık TÜFE Kasım 2024'te yüzde 2.86, Ekim'de yüzde 2.49, Eylül'de yüzde 2.71 artmıştı.

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Geçen hafta açıklanan arındırılmamış verilere göre, TÜFE Aralık'ta aylık yüzde 1.03 ile tahminlerin oldukça altında arttı. TÜFE 2024'te yıllık bazda yüzde 44.38 oldu.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,33, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,46 artış kaydetti. Endeks, enerjide yüzde 0,65, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,3, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,58 ve hizmette yüzde 3,05 arttı.