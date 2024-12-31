TÜİK duyurdu: Turizm amaçlı tüketim 2 trilyonu aştı

31 Aralık 2024 11:14 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 11:23

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ait "Turizm Uydu Hesabı" verilerini yayımladı. Buna göre, Türkiye'de turizm sektörü tarafından gerçekleştirilen toplam tüketim, 2 trilyon 374 milyar 645 milyon 920 bin lira olarak gerçekleşti.

Türkiye​ İstatistik Kurumu, 2023​ yılına ait "Turizm Uydu Hesabı" verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye’de turizm amaçlı toplam tüketim değeri geçen yıl 2 trilyon 374 milyar 645 milyon 920 bin lira olarak açıklandı. Bu rakam, toplam yurt içi arzın yüzde 3,7’sine denk geliyor.

SEKTÖRDEKİ ÖNCELİK TURİZM​ OLDU

2023 yılında doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer ise 1 trilyon 117 milyar 479 milyon 795 bin lira olarak hesaplandı. Bu değer, toplam gayrisafi katma değer içinde yüzde 4,7’lik bir paya sahip. Sektördeki önceliklerin turizm olduğu görülüyor.

Seyahat acenteleri ve diğer rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amacıyla kullanılırken, konaklama hizmetlerinin yüzde 98,8’i, yolcu taşımacılığı hizmetlerinin yüzde 59,3’ü, kültürel hizmetlerin ise yüzde 45,4’ü yine turizm amaçlı gerçekleştirildi. Ayrıca, turizm sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artarak 998 bin kişiye ulaştı. Turizm sektöründeki istihdam, toplam istihdamın yüzde 3,2’sini oluşturuyor.