Turizm başkenti Erzurum misafirlerini bekliyor! Karlar altında saklı tarih...

30 Aralık 2024 21:23 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 21:25

Özbekistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ekonomik İş birliği Teşkilatı (EİT) 4. Turizm Bakanları Toplantısı’nda 2025 EİT Turizm Başkenti seçilen Erzurum yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. TGRTHaber.com Muhabiri Murat Kadaş, eşsiz doğal güzelliklere ve tarihi eserlere sahip Erzurum'u sizin için baştan aşağı keşfetti. Bir gün boyunca Kültür Ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Erzurum hakkında detaylı bilgiler sunan Kadaş; Erzurum'da yaşadıklarını detaylıca anlattı.

TGRTHaber.com Muhabiri Murat Kadaş, Erzurum​ gezisinde çeşitli tarihi ve kültürel turistik bölgeleri ziyaret etti. Doğu Anadolu​ bölgemizin sembol şehirlerinden Erzurum'da yaşadıklarını anlatan Kadaş, Erzurum gezisini şöyle özetledi:

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iç turizmde destinasyon çeşitliliğini artırmak hedefiyle başlattığı şehir tanıtımları kapsamında yeni durağımız Erzurum’du. Tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri ve gastronomisiyle özellikle kış mevsiminde gezginlerin yeni rotası Erzurum’da bizi İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer karşıladı.

Şehrin gastronomi alanındaki önde gelen tatlarının ikram edilmesinin ardından, şehrin tarihi dokularına doğru keşfimize çıktık. Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler, Erzurum Müzesi, Eski Erzurum Evleri’nin enfes tarihi dokusunu keşfettik.

"PALANDÖKEN ZİRVESİNDEN ERZURUM'A BAKMAK TARİFSİZDİ!"

Eski Erzurum Evleri’nde Erzurum’un eski atmosferi altında yemek yedik. İkinci günümüzde ise yolculuğumuz Palandöken’e idi. -15 derecelerdeki sıcaklıkta bir süre araçla gittikten sonra, kahvaltı için gideceğimiz restorana teleferik ile çıktık. Dondurucu soğuk olmasına rağmen, Palandöken’in zirvesinden Erzurum’a bakmak tarifsizdi. Yöresel ürünlerin de olduğu güzel, sıcacık bir kahvaltının ardından kayak eğitimi almak üzere eğitim alanına indik. Burada yaklaşık 3 saat eğitim aldık. Eğitmenlerin ilgisi ve bilgisiyle, çok keyifli vakit geçirdik. İki eğitmen ile bir röportaj yaptım. Ardından ise şehir merkezine geri dönerek, özellikle oltu taşından yapılan takıların, mücevherlerin ve süs eşyalarının satıldığı, Taşhan’a döndük. Buradaki esnaflardan biriyle kısa bir röportaj aldık. Sonrasına İstanbul’a dönüş yolculuğumuz başladı.

Erzurum gezimizin tüm detaylarını izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.