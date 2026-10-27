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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:30

TÜİK eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

İşsiz sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre 198 bin kişi artarak 2 milyon 967 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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TÜİK eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:30

Türkiye İstatistik Kurumu (), ayı İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 198 bin kişi artarak 2 milyon 967 bin kişi oldu. ise 0,5 puan artarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

HABERİN ÖZETİ

TÜİK eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 işgücü istatistiklerini açıkladı; işsiz sayısı ve oranı artarken, istihdam ve işgücüne katılma oranları düştü.
Eylül 2026'da 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 198 bin kişi artarak 2 milyon 967 bin kişiye ulaştı ve işsizlik oranı 0,5 puan artarak %8,4 oldu.
İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 49 bin kişi azalarak 32 milyon 445 bin kişiye geriledi ve istihdam oranı 0,1 puan azalarak %48,3'e indi.
İşgücü bir önceki aya göre 149 bin kişi artarak 35 milyon 412 bin kişiye ulaştı ve işgücüne katılma oranı 0,1 puan artarak %52,7 oldu.
15-24 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puan artarak %14,8'e yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,4 saat olarak gerçekleşti.
Atıl işgücü oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %31,2 oldu.
Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,3 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 49 bin kişi azalarak 32 milyon 445 bin kişi, ise 0,1 puan azalarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.

TÜİK eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü, 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi artarak 35 milyon 412 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 52,7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüzde 35,2 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14,8 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puan artarak yüzde 14,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,4, kadınlarda ise yüzde 23,3 olarak tahmin edildi.

TÜİK eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,4 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 42,4 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 31,2 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 31,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,5 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.

Gösterge (Eylül 2026)Toplam Değer / Kişi SayısıAylık DeğişimToplam OranErkekKadın
İşsiz Sayısı ve İşsizlik Oranı (15+ Yaş)2 milyon 967 bin kişi+198 bin kişi / +0,5 puan%8,4%6,9%11,3
İstihdam32 milyon 445 bin kişi-49 bin kişi / -0,1 puan%48,3%65,8%31,2
İşgücü ve İşgücüne Katılma Oranı35 milyon 412 bin kişi+149 bin kişi / +0,1 puan%52,7%70,7%35,2
Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (15-24 Yaş)-+1,6 puan%14,8%10,4%23,3
Haftalık Ortalama Fiili Çalışma Süresi42,4 saat-0,1 saat---
Atıl İşgücü Oranı-+0,2 puan%31,2--
Zamana Bağlı Eksik İstihdam ve İşsizlerin Bütünleşik Oranı--%20,5--
İşsiz ve Potansiyel İşgücünün Bütünleşik Oranı--%20,7--
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#eylül
#TÜİK
#işsizlik oranı
#istihdam oranı
#İşgücü İstatistikleri
#Ekonomi
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