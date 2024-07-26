TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı
Son zamanlarda artan enflasyon bahane edilerek, fahiş fiyatlarla satılmaya çalışılan evlerin satışı noktasında büyük düşüşler yaşandı. Uzun süre hak edilenden fazla fiyatlarda seyreden konut fiyatlarında şimdi de düşüşler başladı. Vatandaşın elindeki birikimiyle konut almak yerine başka yatırım ürünlerine yönelmesi bu durumda çok etkili oldu. TÜİK'in yayınladığı verilere göre Türkiye genelinde emlak satışlarında da emlak fiyatlarında da düşüş yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayına ilişkin yayınladığı rapordan da anlaşıldığı üzere vatandaşlar artık konut almak istemiyor.
İnşaat ve emlak sektöründe yaşanan bu kriz, fiyatların düşürülmesine sebep oldu.
Emlak ve İnşaat sektörünün haksız kazanç elde etmek suretiyle hak edilenden çok daha fazla fiyatlarla konut satma isteği, vatandaşlar tarafından cezalandırıldı.
Paylaşılan TÜİK raporuna göre ülke genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 düşüş göstererek 79 bin 313 sayısına geriledi.
Ocak ayından haziran ayına kadar bakıldığında ise geçtiğimiz seneye oranla yüzde 3,7 geriledi.
İşte illere göre 100 metrekarelik konutların fiyatları:
Ordu: 2.213.800 TL
Bursa: 2.227.200 TL
Rize: 2.248.100 TL
Isparta: 2.257.900 TL
Sakarya: 2.287.600 TL
Kırklareli: 2.314.200 TL
Mersin: 2.314.200 TL
Yalova: 2.385.100 TL
Kocaeli: 2.397.500 TL
Zonguldak: 2.420.700 TL
Edirne: 2.512.100 TL
Sinop: 2.589.500 TL
Bartın: 2.619.600 TL
Çanakkale: 2.632.200 TL
Balıkesir: 2.991.900 TL
İzmir: 3.310.400 TL
Aydın: 3.674.000 TL
Antalya: 3.498.800 TL
İstanbul: 3.938.800 TL
Muğla: 5.854.400 TL