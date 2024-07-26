TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı

26 Temmuz 2024 10:52 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 10:53

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayına ilişkin yayınladığı rapordan da anlaşıldığı üzere vatandaşlar artık konut almak istemiyor.

İnşaat ve emlak sektöründe yaşanan bu kriz, fiyatların düşürülmesine sebep oldu.

Emlak ve İnşaat sektörünün haksız kazanç elde etmek suretiyle hak edilenden çok daha fazla fiyatlarla konut satma isteği, vatandaşlar tarafından cezalandırıldı.

Paylaşılan TÜİK raporuna göre ülke genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 düşüş göstererek 79 bin 313 sayısına geriledi.

Ocak ayından haziran ayına kadar bakıldığında ise geçtiğimiz seneye oranla yüzde 3,7 geriledi.

İşte illere göre 100 metrekarelik konutların fiyatları:

Ordu: 2.213.800 TL

Bursa: 2.227.200 TL

Rize: 2.248.100 TL

Isparta: 2.257.900 TL

Sakarya: 2.287.600 TL

Kırklareli: 2.314.200 TL

Mersin: 2.314.200 TL

Yalova: 2.385.100 TL

Kocaeli: 2.397.500 TL

Zonguldak: 2.420.700 TL

Edirne: 2.512.100 TL

Sinop: 2.589.500 TL

Bartın: 2.619.600 TL

Çanakkale: 2.632.200 TL

Balıkesir: 2.991.900 TL

İzmir: 3.310.400 TL

Aydın: 3.674.000 TL

Antalya: 3.498.800 TL

İstanbul: 3.938.800 TL

Muğla: 5.854.400 TL