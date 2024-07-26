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TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
26 Temmuz 2024 10:52 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 10:53
TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı

Son zamanlarda artan enflasyon bahane edilerek, fahiş fiyatlarla satılmaya çalışılan evlerin satışı noktasında büyük düşüşler yaşandı. Uzun süre hak edilenden fazla fiyatlarda seyreden konut fiyatlarında şimdi de düşüşler başladı. Vatandaşın elindeki birikimiyle konut almak yerine başka yatırım ürünlerine yönelmesi bu durumda çok etkili oldu. TÜİK'in yayınladığı verilere göre Türkiye genelinde emlak satışlarında da emlak fiyatlarında da düşüş yaşandı.

 

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 1. Resim

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayına ilişkin yayınladığı rapordan da anlaşıldığı üzere vatandaşlar artık konut almak istemiyor.

 İnşaat ve emlak sektöründe yaşanan bu kriz, fiyatların düşürülmesine sebep oldu.

Emlak ve İnşaat sektörünün haksız kazanç elde etmek suretiyle hak edilenden çok daha fazla fiyatlarla konut satma isteği, vatandaşlar tarafından cezalandırıldı.

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 2. Resim

Paylaşılan TÜİK raporuna göre ülke genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 düşüş göstererek 79 bin 313 sayısına geriledi.

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 3. Resim

Ocak ayından haziran ayına kadar bakıldığında ise geçtiğimiz seneye oranla yüzde 3,7 geriledi.

İşte illere göre 100 metrekarelik konutların fiyatları:

Ordu: 2.213.800 TL

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 4. Resim

Bursa: 2.227.200 TL

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 5. Resim

Rize: 2.248.100 TL

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 6. Resim

Isparta: 2.257.900 TL

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 7. Resim

Sakarya: 2.287.600 TL

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 8. Resim

Kırklareli: 2.314.200 TL

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 9. Resim

Mersin: 2.314.200 TL

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 10. Resim

Yalova: 2.385.100 TL

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 11. Resim

Kocaeli: 2.397.500 TL

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 12. Resim

Zonguldak: 2.420.700 TL

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 13. Resim

Edirne: 2.512.100 TL

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 14. Resim

Sinop: 2.589.500 TL

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 15. Resim

Bartın: 2.619.600 TL

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 16. Resim

Çanakkale: 2.632.200 TL

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 17. Resim

Balıkesir: 2.991.900 TL

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 18. Resim

İzmir: 3.310.400 TL

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 19. Resim

Aydın: 3.674.000 TL

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 20. Resim

Antalya: 3.498.800 TL

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 21. Resim

İstanbul: 3.938.800 TL

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 22. Resim

Muğla: 5.854.400 TL

TÜİK verileri duyurdu: İşte konut fiyatları en yüksek iller! İlk sıradaki şehir şaşırttı - 23. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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