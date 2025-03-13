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 | Onur Kaya

TÜİK'ten emekli maaşlarının hesaplamasıyla ilgili iddialara cevap

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli maaşlarının hesaplanmasıyla ilgili son 3 yılda enflasyonun yüzde 31 düşük gösterildiği şeklindeki iddialara cevap verdi. TÜİK'ten yapılan açıklamada "Tüketici Fiyat Endeksi'ni herhangi bir kişi, makam ya da kurumun talep, talimat veya tahminine göre değil, alandan derlediği verilerden sahip olduğu bilimsel ve teknik özerklik ile bağımsız olarak hesaplamaktadır" denildi. Ayrıca TÜİK Başkanı'nın görev süresi ve kurumdaki atamalarla ilgili açıklamaların ise manipülasyon amacı taşıdığı belirtildi.

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TÜİK'ten emekli maaşlarının hesaplamasıyla ilgili iddialara cevap
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 13:06

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli maaşlarının hesaplamasına yönelik iddialara cevap verdi. TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksini (TÜFE) herhangi kişi, makam ya da kurumun talep, talimat veya tahminine göre değil, alandan derlediği verilerden sahip olduğu bilimsel ve teknik özerklik ile bağımsız olarak hesaplandığını bildirdi.

"İDDİALAR BİLİMSELLİKTEN UZAK"

TÜİK, yazılı açıklamasında, "emekli maaşlarının hesaplanmasıyla" ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve paylaşımlarda İstanbul Ticaret Odasının (İTO) İstanbul için açıkladığı Ücretliler Geçinme İndeksi ile TÜFE kıyaslaması yapılarak TÜİK'in son 3 yılda enflasyonu yüzde 31 düşük gösterdiği şeklinde "bilimsellikten uzak, gerçeklerle uyuşmayan mesnetsiz" iddiaların yer aldığı ifade edildi.

Söz konusu iddiaların "siyasi saiklerle ve bilinçli şekilde algı oluşturma" gayretiyle yapıldığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK tarafından hazırlanıp yayımlanan TÜFE ile İTO Ücretliler Geçinme İndeksi (1995=100) baz yılları, madde tanım ve çeşitliliği, sınıflama türü, ağırlık yapısı, coğrafi kapsam, hesaplama yöntemleri, hitap ettikleri gelir grupları itibarıyla farklılık göstermekte olduğundan bu iki endeksin karşılaştırılması anlamlı sonuçlar üretmemektedir. Bu nedenle İTO, endeksinin baz yılı ve metodolojisinde değişikliğe giderek 2025 yılı itibarıyla İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi ismiyle yeni bir endeks yayımlamaya başlamıştır."

TÜİK BAŞKANININ GÖREV SÜRESİ VE KURUMDAKİ ATAMALAR

Açıklamada, iddialar arasında, kurum başkanının görev süresi ve bölge müdürlerine ait atamalara ilişkin tamamen "manipülasyon" amacı taşıyan asılsız ifadelerin de bulunduğuna işaret edilerek, "TÜİK Başkanı da diğer benzeri atamalar gibi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirli bir süre için atanmaktadır. Bu durum yalnızca TÜİK başkanlığına mahsus değildir. Bölge müdürlerimiz ile ilgili bahse konu görev değişiklikleri ise 2020'de yapılmış olup, bazı bölge müdürlerimiz merkezde görevlendirilirken bazıları başka bölgelerde müdür olarak görevlendirilmiştir. Yapılan görev değişikliklerinin iddia edildiği gibi enflasyon hesaplaması ile bir ilgisi olmayıp, rutin görevlendirmelerdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"ENFLASYON HESABINDA İNTERNET VERİLERİ SINIRLI AĞIRLIĞA SAHİP"

Ayrıca "web kazıma" yöntemiyle elde edilen verilerin TÜFE fiyat verileri içindeki payının sadece yüzde 5 düzeyinde olduğunun aktarıldığı açıklamada, enflasyon hesaplamasında internet verilerinin sınırlı ağırlığa sahip olduğunu belirtildi.

Açıklamada, TÜİK'in, fiyat verilerini çok daha geniş kapsamlı olarak sahadan, barkod verilerinden ve çok farklı kaynaklardan topladığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"GERÇEKLE HİÇBİR İLGİSİ YOK"

"İddia edildiğinin aksine, TÜİK web kazıma verilerini merkezi olarak, otomatik ve günlük olarak elde etmekte, bu verileri hiçbir şekilde manuel girişe açmamakta, bölge müdürlüklerine bu yönde talimat vermemekte ve yıl boyunca aynı ürünleri sabit web sitelerinden düzenli aralıklarla takip ederek, uluslararası standartlara uygun değerlendirmektedir. Bu nedenle söz konusu iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu çerçevede, TÜFE herhangi bir kişi, makam ya da kurumun talep, talimat veya tahminine göre değil, alandan derlediği verilerden sahip olduğu bilimsel ve teknik özerklik ile bağımsız olarak hesaplamaktadır. Konu ile ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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