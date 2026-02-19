Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Tüketici güven endeksi açıklandı: 11 ayın zirvesi

Tüketici güveni şubat ayında yükselişe geçerek 11 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Ocakta 83,7 olan endeks, şubatta yüzde 2,3 artarak 85,7 oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tüketici güven endeksi açıklandı: 11 ayın zirvesi
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 10:45

Türkiye İstatistik Kurumu () ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan , Ocak ayında 83,7 iken Şubat ayında yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 oldu.

Tüketici güven endeksi açıklandı: 11 ayın zirvesi

EKONOMİ BEKLENTİSİ SINIRLI GERİLEDİ

Gelecek 12 aylık genel ekonomik durum beklentisi ise yatay seyretti. Endeks 81,5'ten 81,4'e gerileyerek yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

Tüketici güven endeksi açıklandı: 11 ayın zirvesi

HARCAMA EĞİLİMİ ARTTI

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 101,9'dan 103,2'ye yükseldi. Aylık artış yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekliye şubat piyangosu: Emekli promosyonu 90.000 TL'ye kadar yükseldi! Hangi banka ne kadar veriyor?
Kentsel dönüşüm sürecinde dikkat! Bu hata tapu kaybettirir: Av. Melda Merve Tekcan'dan kritik uyarılar
ETİKETLER
#tüketici güven endeksi
#tüik
#tcmb
#Ekonomi Beklentisi
#Harcama Eğilimi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.