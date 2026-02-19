Tüketici güven endeksi açıklandı: 11 ayın zirvesi

Kategoriler
İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak ayında 83,7 iken Şubat ayında yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 oldu.
Gelecek 12 aylık genel ekonomik durum beklentisi ise yatay seyretti. Endeks 81,5'ten 81,4'e gerileyerek yüzde 0,1 düşüş gösterdi.
Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 101,9'dan 103,2'ye yükseldi. Aylık artış yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.