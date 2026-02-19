Tüketici güven endeksi açıklandı: 11 ayın zirvesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak ayında 83,7 iken Şubat ayında yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 oldu.

EKONOMİ BEKLENTİSİ SINIRLI GERİLEDİ

Gelecek 12 aylık genel ekonomik durum beklentisi ise yatay seyretti. Endeks 81,5'ten 81,4'e gerileyerek yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

HARCAMA EĞİLİMİ ARTTI

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 101,9'dan 103,2'ye yükseldi. Aylık artış yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.