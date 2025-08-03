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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Tüketim sınırını aşan 100'den fazla kamu kurumunun elektriği kesildi

İran'ın başkenti Tahran'da enerji tasarrufu tedbirleri kapsamında belirlenen "tüketim sınırını aştıkları" gerekçesiyle 110 kamu kurumunun elektrikleri kesildi.

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Tüketim sınırını aşan 100'den fazla kamu kurumunun elektriği kesildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 14:50

devlet televizyonuna göre, Tahran Büyükşehir Elektrik Dağıtım Şirketinden yapılan açıklamada, kent genelindeki kamu kurumlarının enerji kullanımının, akıllı sayaç verileri ve saha denetimleriyle takip edildiği belirtildi.

Tüketim sınırını aşan 100'den fazla kamu kurumunun elektriği kesildi

Açıklamada, "Belirlenen çerçevede çalışma saatlerinde gerekli kısıtlamaları yapmayan veya mesai bitiminde soğutma sistemlerini kapatmayan 110 kamu kurumunun elektriği kesilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Tüketim sınırını aşan 100'den fazla kamu kurumunun elektriği kesildi

Tüm kamu kurumlarının mesai saatleri içinde enerji tüketimini yüzde 30, mesai bitiminden sonra ise yüzde 60 ila 70 azaltma zorunluluğu bulunduğu, soğutma sistemlerinin sıcaklık ayarının 27 dereceye sabitlenmesi ve mesai bitiminde tamamen kapatılması gerektiği kaydedildi.

Tüketim sınırını aşan 100'den fazla kamu kurumunun elektriği kesildi

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervine sahip ülkelerinden biri olan İran, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı ve hızla artan enerji talebi nedeniyle yaşıyor.

Tüketim sınırını aşan 100'den fazla kamu kurumunun elektriği kesildi

İran'da özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesiyle enerji talebi zirveye ulaşıyor. uygulamaları ülkede yaygınlaşırken, yetkililer, kaynakları tasarruflu kullanma çağrısında bulunuyor.

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#iran
#elektrik kesintileri
#kamu kurumları
#enerji tasarrufu
#enerji krizi
#Nakliye Maliyetleri
#Ekonomi
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