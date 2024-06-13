Tüm araç sahiplerini ilgilendiren trafik sigortalarındaki o zorunluluk kalktı! 2 aşamalı dönem başlıyor

13 Haziran 2024 11:00 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 13:58

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem bütün araç sahiplerini etkileyecek. Yeni bir düzenleme ile trafik sigortalarındaki zorunluluk tarih oluyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) hem arz sorunlarını hem de sigortalıların mağduriyet yaşamaması için harekete geçti.

SEDDK, Trafik Teklif Platformu'nu devreye aldı.

TRAFİK SİGORTALARINDAKİ O ZORUNLULUK KALDIRILDI

Tüm araç sahiplerini ilgilendiren yeni sistem ile trafik sigortalarında 2 aşamalı dönem başlıyor.

Sigorta aracıları ve sigorta şirketleri arasında etkili bir iletişim kurularak sistem artık serbest hale geldi.

Trafik Teklif Platformu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ile işbirliği yaptı.

Yeni sistem ile şirketlerin platforma üyeliği zorunlu, aracılar için ise üyelik isteğe bağlı olacak. Aracılar için üyelik ücreti ödeme zorunluluğu ise devam edecek. Ancak aracılar, komisyon borçlarını veya SBM platform üyelik ücretlerini ödemezlerse üyelikleri askıya alınacak.

Böylece araç sahipleri farklı sigorta şirketlerinden teklif alıp kendi için en uygun seçeneği seçebilecek.

TRAFİK TEKLİF PLATFORMU DEVREDE

Trafik Teklif Platformu her iki taraf için isteğe bağlı olacak.

Platformun işleyişi iki aşamada hayata geçecek.

İlk olarak sigorta aracıları anlaşmalı oldukları sigorta şirketlerinden 10 dakika içinde teklif alacak ve bu teklifler üzerinden poliçeler düzenlenecek.

Teklif gelmezse Platform Aracılık Sözleşmesi kapsamında diğer sigorta şirketleri ile ikinci bir aşama hayata geçecek.

Şirketlerin teklif vermemesi veya gün sonuna kadar poliçe düzenlenmemesi, poliçe düzenlemeden kaçınma olarak kabul görecek.

İkinci aşamada 10 dakika içinde teklifler alınıp poliçeler düzenlenecek.

Ayrıca platformda teminat mektubu veya kefalet sigortası talep edilmeyecek.

Platform Aracılık Sözleşmesinde sadece bir sigorta şirketi ile çalışılması gerektiğine ilişkin sınırlama tarih olacak.

Platform Aracılık Sözleşmesi kurulması her iki taraf için isteğe bağlı olacak.