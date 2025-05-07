Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Fazla mesai için çarpıcı karar: İster ücret al ister izin kullan

Türkiye, bilindiği üzere dünyada en uzun çalışma sürelerinin yaşandığı ülkelerden birisi. Her 7 çalışandan 1’i haftada 60 saatin üzerinde mesai yapıyor. Çalışanlar ise sözleşmelerde yazan "Fazla çalışma ücrete dahildir" ifadesi nedeniyle bu ek mesainin karşılığını alamıyor. Ancak sözleşmede yer alan bu ifade sınırsız bir çalışma yükümlülüğü anlamına gelmiyor. Gazeteci Ahmet Kıvanç, fazla mesai konusunda bilinmeyen detayları ele aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 10:18

Türkiye, haftalık çalışma süresi ile dünya sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Ülkedeki çalışanların yaklaşık yüzde 15’i haftada 60 saatten fazla çalışıyor. Ancak buna rağmen, birçok işçi yaptığı fazla mesainin karşılığını işveren tarafından alamıyor. Özellikle sözleşmelere eklenen "Fazla çalışma ücrete dahildir" şeklinde yer alan ifade, işverenler tarafından fazla mesai ücretinden muafiyet gibi yorumlanıyor. Ancak bu ifade sınırsız fazla mesai yaptırabileceği anlamına gelmiyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, ücrete dahil edilen fazla çalışmanın da bir sınırı olduğunu ve bu konu ile ilgili merak edilen tüm detayları yazdı.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Fazla mesai için çarpıcı karar: İster ücret al ister izin kullan

FAZLA MESAİDE EK ÖDEME YAPILMASI YASAL BİR ZORUNLULUK

Yasalar, bu tür sözleşmelere belirli sınırlar getiriyor. Fazla mesainin ücrete dahil edilebilmesi için haftalık belirli bir sürenin aşılmaması ve bunun net bir şekilde sözleşmede belirtilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, aşırı çalışma için ek ödeme yapılması yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.

Sendikalı ve toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçiler genellikle fazla çalışma ücretlerini eksiksiz alabiliyor. Ancak sendikasız olanlar, işte kovulma kaygısıyla haklarını talep etmekte zorlanıyor. Bu durum ise uzun çalışma saatlerine rağmen adil ücret alınamamasına yol açıyor. Öncelikle genel kuralları hatırlayalım. İş Kanununa göre, haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşmasıyla haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Ancak iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz.

Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilir. Her bir saat fazla çalışma için normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 50 fazlası ücret ödenir.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Fazla mesai için çarpıcı karar: İster ücret al ister izin kullan

YARGITAY’IN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNE YAKLAŞIMI

Bunlar kanundaki genel kurallar. Başlangıçta da ifade ettiğimiz gibi çoğu işyerinde işçi işe alınırken, "Fazla çalışma ücrete dahildir" şeklinde sözleşme imzalatılıyor. Yargıtay uygulamalarına göre, sözleşme özgürlüğü kuralı uyarınca bu tür sözleşmeler geçerli sayılıyor. Ancak yine Yargıtay’ın yerleşik ilkeleri gereği fazla çalışma ücretinin ücrete dahil olarak kararlaştırılmış olmasına sınırlı olarak değer veriliyor.

İki temel sınırlama bulunuyor. Birincisi, İş Kanununun fazla çalışma süresinin bir yılda 270 saatten fazla olamayacağına dair hükmü, ikincisi ise aylık temel ücretin asgari ücretin üzerinde olması. Asgari ücretle çalıştırılan bir işçiye, "Fazla çalışma ücrete dahildir" şeklinde sözleşme imzalatılarak fazla çalışma yaptırılamıyor. Yaptırılırsa Yargıtay’dan dönüyor.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Fazla mesai için çarpıcı karar: İster ücret al ister izin kullan

YILLIK 270 SAAT İLE SINIRLI

Yargıtay, iş sözleşmesinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğuna dair hükmü, yıllık 270 saatle sınırlı geçerli kabul ediyor. Haftalık 5,2 saati, aylık 22,5 saati, yıllık 270 saati aşan fazla çalışmaların ücretinin ödenmesi gerekiyor. İşçinin işyerindeki çalışması bir yıldan az ise 270 saat kriteri çalışılan ay sayısına göre belirleniyor. Örneğin işçinin 10 ay 18 gün süreli çalışması varsa “270 saat X 10,6 ay / 12 ay” formülü ile 238,5 gün olarak kabul ediliyor.

İŞÇİNİN ÜCRET YERİNE İZİN KULLANMA HAKKI

Fazla çalışma yapan işçinin yazılı talep etmesi şartıyla zamlı ücret yerine izin kullanılması mümkün bulunuyor. Her fazla çalışma karşılığı 1 saat 30 dakika izin hakkı vardır. İşçi fazla çalışma yaparak hak ettiği izinleri 6 ay içinde işverene yazılı bildirmek şartıyla iş günleri içinde aralıksız kullanabilir. Fazla çalışma karşılığı hak edilen izinler genel tatil ve işçinin yıllık izin süresine denk getirilemez.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Fazla mesai için çarpıcı karar: İster ücret al ister izin kullan

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDE BEŞ YILLIK ZAMAN AŞIMI

İşçi dava açtığında sadece son beş yılın fazla çalışma ücretini talep edebilir. Fazla çalışma ücreti talep edilirken bu durumun göz önünde bulundurulması gerekir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Motorine indirim geldi! Akaryakıtta tabela değişti: İşte 7 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları
Milyonlarca kişi emekli olabilir! Staj süreleri için kritik düzenleme: TBMM'ye teklif sunuldu
ETİKETLER
#fazla mesai
#Fazla Mesai Ücreti
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.