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 | İrem Çınar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Sağlık sorunu nedeniyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Uzman isim açıkladı

Sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalan bir çalışan, her durumda kıdem tazminatına hak kazanamaz. Ancak bazı yasal şartlar sağlandığında bu mümkün hale gelir. Peki bu şartlar nelerdir? İşte detaylar…

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 12:19

Kendi isteğiyle işten ayrılan bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi genel olarak mümkün değildir. Ancak bazı istisnai durumlarda, örneğin sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılan bir işçi, belirli şartları sağlaması halinde kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Peki, sağlık gerekçesiyle iş akdini sonlandıran bir işçi hangi şartlarda kıdem tazminatı alabilir? Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç’ın aktardığı bilgilere göre, bu konuda dikkat edilmesi gereken yasal düzenlemeler ve uygulamalar şöyle:

SAĞLIK GEREKÇESİYLE TAZMİNAT ALMANIN YASAL DAYANAĞI

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca, yapılan işin işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlike oluşturması durumunda işçi, kendi isteğiyle işten ayrılabilir ve bu durumda kıdem tazminatına hak kazanır.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Sağlık sorunu nedeniyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Uzman isim açıkladı

HEYET RAPORU ZORUNLULUĞU

Ancak bu haktan yararlanabilmek için, işçinin sağlık durumunun yaptığı işle doğrudan bağlantılı olduğunun belgelenmesi gerekir. Bunun için:

  • Hastalığa dair uzman doktorlardan oluşan sağlık kurulu (heyet) raporu alınmalıdır.
  • Bu raporda, işin niteliğinden kaynaklanan nedenlerle işçinin sağlığı ya da yaşamı açısından tehlike oluştuğu açıkça belirtilmelidir.
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Sağlık sorunu nedeniyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Uzman isim açıkladı

İŞVEREN İTİRAZ EDERSE NE OLUR?

İşveren, alınan heyet raporuna itiraz ederse konu mahkemeye taşınabilir. Bu durumda:

  • Mahkeme, iş güvenliği konusunda uzman bilirkişiler eşliğinde yeni bir değerlendirme yapılmasını talep edebilir.
  • Yeni rapor, işçinin rahatsızlığının iş yerindeki koşullarla ne ölçüde ilgili olduğunu tespit etmek üzere hazırlanır.

Mahkemenin uygun bulduğu bu rapor doğrultusunda kıdem tazminatına hükmedilebilir. Ancak yapılan iş ile sağlık sorunu arasında doğrudan bir bağ kurulamıyorsa, işçinin sağlık gerekçesi tek başına kıdem tazminatı hakkı doğurmaz. Örneğin, iş dışı nedenlerle gelişen bir kalp rahatsızlığı bu kapsamda değerlendirilmez.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Sağlık sorunu nedeniyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Uzman isim açıkladı

EMEKLİ İŞÇİLER İÇİN DURUM FARKLI MI?

Emekli olduktan sonra çalışan işçiler açısından da kurallar aynıdır. İşçi, emekli olduktan sonra çalıştığı iş yerinden haklı bir neden olmadan ayrılırsa kıdem tazminatı alamaz. Ancak işveren tarafından geçerli bir neden olmaksızın işten çıkarılırsa kıdem tazminatına hak kazanır. Sonuç olarak, sağlık nedenine dayalı olarak işten ayrılmak isteyen işçilerin, süreci yasal zemine oturtmaları ve gerekli sağlık kurulu raporlarını temin etmeleri şarttır.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kıdem tazminatı nedir, kimler alabilir?
Kıdem tazminatı, işçinin İş Kanunu'nda öngörülen asgari çalışma süresinin doldurulması ve İş Kanunu'nda öngörülen nedenlerden biriyle iş akdinin sona ermesi halinde işçinin çalıştığı hizmet süresiyle (kıdemiyle) ve ücretiyle orantılı olarak işverenin ödemekle yükümlü olduğu bir tazminat çeşididir.
ETİKETLER
#kıdem tazminatı
#Kıdem Tazminatı Şartları
#Ekonomi
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