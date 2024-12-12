Tüm hat sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Her ay bu para kesilecek: 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

12 Aralık 2024 10:37 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 11:28

Tüm hat sahiplerini yakından ilgilendiriren bir zam haberi geldi. 2025 itibarıyla, telefon hattı sahiplerinden alınacak Özel İletişim Vergisi yıllık 575 TL olacak. Yeni hat alan kullanıcılar ise faturalı ya da faturasız ayrımı olmaksızın aylık 47,91 TL ödeyecek.

Türkiye​'de 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi​ sonrası uygulamaya konulan Özel İletişim Vergisi (ÖİV), yeni yılda zamlanıyor. Mevcut düzenlemeye göre, 2024 yılında 400 TL olarak belirlenen ÖİV, 1 Ocak 2025​ tarihinden itibaren 575 TL’ye yükseltilecek.

Ekonomim'in haberine göre, yeni hat alacak kullanıcılar, faturalı veya faturasız hat fark etmeksizin aylık olarak 47,91 TL ödeme yapacak. Bunun yanında ÖİV, sadece mobil hat kullanıcılarından değil, ev interneti kullanan bireylerden de alınacak ve bu oran elektronik haberleşme hizmetlerinde yüzde 10 olarak uygulanacak.

FATURALI HATLARDA VERGİ DETAYLARI

Yeni bir faturalı hat aldığınızda veya mobil hizmet kullanırken ödemeniz gereken vergiler şunlardır:

YENİ TESİS ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ: Yeni abonelikler için bir defaya mahsus 400 TL olarak belirlenir ve 12 ay boyunca eşit taksitlerle faturaya yansıtılır. TELSİZ RUHSAT ÜCRETİ: Yeni hat alımlarında bir kez ödenir. Yıllık 179,28 TL olup, faturaya 12 aylık taksitlerle eklenir. TELSİZ KULLANIM ÜCRETİ: Yıllık 179,28 TL tutarındaki bu ücret, aylık 14,94 TL taksitlerle faturalandırılır.

KULLANIM ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV): Tüm haberleşme hizmetlerinde geçerlidir.

Tüm haberleşme hizmetlerinde geçerlidir. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ (ÖİV): Mobil hizmetlerde yüzde 10 oranında uygulanır.

Mobil hizmetlerde yüzde 10 oranında uygulanır. DAMGA VERGİSİ: Cihaz kampanyaları veya taahhütlü paketlerde, taahhüt edilen tutarın yüzde 0,948’i olarak hesaplanır.

VERGİLER VE KOLAYLIKLAR

ÖİV ve diğer vergiler, faturalarda "Diğer Vergiler, Harçlar, Fonlar" başlığı altında yer alır. Kullanıcıların ödemesi gereken bu tutarlar, operatörler tarafından devlete iletilir. Kullanıcıların ödemeyi kolayca gerçekleştirebilmesi için bu vergiler 12 taksit halinde tahsil ediliyor. 2025 yılında artış gösteren bu vergiler, hem yeni kullanıcıları hem de mevcut hat sahiplerini etkilerken, mobil ve internet hizmetlerinden yararlanmayı düşünen bireylerin bu düzenlemeleri göz önünde bulundurması gerekiyor.