Tüm meslekleri etkileyecek değişiklik 1 Ocak'ta başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

28 Eylül 2024 10:36 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 11:03

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin günlük hasılatlarını inceleyerek ortalama günlük, aylık ve yıllık hasılat rakamlarına karar verecek. Beyan edilen gelir ile gerçek hasılatlar arasında yüzde 20'lik fark bulunanlar izahat vermeye davet edilecek. Uygulama 1 Ocak'tan itibaren tüm meslekler için zorunlu olacak.

Depremzede öğrencilere özel okullarda eğitim alabilmesi için 28 bin 800 liraya kadar destek verilecek

Depremzede öğrencilere özel okullarda eğitim alabilmesi için 28 bin 800 liraya kadar destek verilecek

1 Ocak'tan itibaren tüm meslekler için zorunlu olacak uygulama Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, beyan ettiği geliri ile hasılatı arasında yüzde 20 fark oluşan mükellefleri izaha çağıracak. Mükelleflerin günlük hasılatlarını inceleyerek ortalama günlük, aylık ve yıllık hasılat rakamlarına karar verecek.

TÜM MESLEKLERİ KAPSAYACAK

Yapılan sözleşmeler kapsamında, belirli bir süre işverene bağlı çalışılması, belirlenen performans ve benzeri kriterlerin sağlanması kaydıyla hizmet erbabına, işverenin veya grup şirketlerinin pay senetlerinden bedelsiz veya indirimli satın alma hakkı verilebilecek.

Hizmet erbabına verilen hisse senetlerinin daha uzun süre elde kalmasının teşviki amacıyla da düzenleme yapıldı. Bu amaçla söz konusu istisnanın hizmet erbabı tarafından iktisap edilen hisse senetlerinin elde tutulma süresine göre farklı oranlarda uygulanması öngörüldü.

İSTİSNALARDAN YARARLANABİLMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre, teknogirişim şirketi niteliğini haiz işverenlerce, hizmet erbabına bedelsiz veya indirimli olarak verilen ve ücret niteliğinde kabul edilen pay senetlerinin verildiği tarihteki rayiç değerinin, hizmet erbabının o yıldaki bir yıllık brüt ücret tutarını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna tutuldu.

Söz konusu istisnalardan yararlanabilmek için, çalışanlarına pay senedi​ veren şirketin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre "teknogirişim şirketi" niteliğini haiz olması gerekiyor. Pay senetleri verilerek sağlanan menfaatin istisnaya konu edilecek kısmı, hizmet erbabının o yıldaki brüt ücret tutarını aşamayacak.

GELİRİ İLE HASILATI ARASINDA FARK OLANLAR İZAHA ÇAĞIRACAK

Tebliğle, ticari veya serbest meslek faaliyetleri yönünden mükellefiyeti olanların gerçek hasılatlarının tespitine yönelik vergi​ güvenlik müessesi oluşturuldu.

Mükelleflerin günlük hasılat tutarları, bir ayda 3'ten, bir takvim yılında ise 12'den az olmamak kaydıyla yapılacak yoklamalarla tespit edilebilecek.

1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek bu düzenleme, kurumlar vergisi mükellefleri hakkında da uygulanacak. Mükellefler risk analizleriyle belirlenecek.

Uygulamada mükelleflerin, faaliyetinin niteliği, sezonluk çalışıp çalışmadığı, fiilen faaliyette bulundukları gün ve ay sayıları, hafta sonu ve hafta içi çalışmaları, tatil günleri gibi hususlar göz önünde bulundurulacak.

Restoran işletmecileri, kuyumcular, güzellik salonu işletenler, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında hekimlik faaliyetinde bulunanlar, kuaförler, turizm amaçlı su sporları faaliyeti gerçekleştirenler, plaj işletmecileri, diş hekimleri, motorlu kara taşıtlarının periyodik bakımını yapanlar da kapsama alınacak.