Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Karayolları geçiş ücretleri hesaplaması ve cezalar değişti
Tüm sürücüleri ilgilendiren gelişme Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre karayollarında geçiş ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına yönelik yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre geçiş ücretlerini 15 gün içinde ödemeyenler idari para cezası ödemek zorunda kalacak.
Resmî Gazete’de yayımlanan bir kararla, karayollarında geçiş ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına yönelik yönetmelikte değişikliklere gidildi. Geçiş ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan fiyat yükseldi. Gelen bu haberle birlikte otoyol ücretlerinin de artması bekleniyor.
KARAYOLLARINDA GEÇİŞ ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ
Tüm sürücüleri ilgilendiren gelişme Resmi Gazete'de yayımlandı.
Alınan kararla birlikte ücretlerin belirlenmesine ilişkin yönetmeliğin 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi, “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirildi.
GEÇİŞ ÜCRETLERİNİ ÖDEMEYENLER YANDI
Buna göre, geçiş ücretlerini 15 gün içinde ödemeyenler ücretin 1 katı kadar idari para cezası ödeyecek.
Ödemeden geçiş yapanlar, 15 gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödediğinde ceza uygulanmayacak. Ancak 15 gün içinde ödemeyenlerin, geçiş tarihini izleyen 45 gün içinde ücretin bir katı kadar idari para cezası ödemek zorunda kalacak.
GEÇİŞ HESAPLAMA FİYATLARI DEĞİŞTİ
Geçiş ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan fiyat 25 kuruştan 1 TL’ye çıkarıldı.
Bu nedenle otoyol ücretlerine de zam beklentisi arttı.