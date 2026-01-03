Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! Dolar ve Euro kurunda hareket: İşte 3 Ocak 2026 güncel döviz kurları

Alım-satım yapan vatandaşlar ve yatırımcılar güncel döviz kurlarındaki gelişmeleri araştırmaya başladı. İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,01 seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Euro/TL ise 50,43 seviyesinde işlem görüyor. 3 Ocak 2026 Cumartesi döviz kurları güncel fiyatları ne kadar?

Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Dolar/TL, saat 07.12 itibarıyla önceki kapanışın biraz altında 43,0170'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 50,4332, sterlin/TL yüzde 0,07 düşüşle 57,9135 seviyesinde bulunuyor.