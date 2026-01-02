Emekli ve memur zammı için son viraj! 5 Ocak’ta kim ne kadar zam alacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler, memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarına çevrildi. Aralık ayı enflasyon verisinin 5 Ocak’ta açıklanmasıyla birlikte, 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin maaş artışları da netleşmiş olacak. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, olası zam oranları, en düşük emekli maaşı ve refah payı beklentilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdursun, Aralık ayı enflasyonuna ilişkin öngörülerini paylaşarak "Pazartesi günü, 5 Ocak’ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonunun %0,80 ile %1 arasında çıkmasını bekliyoruz. Aralık enflasyonu %0,80 çıkarsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %12,1, %1 çıkarsa %12,3 oranında enflasyon farkı oluşacak"

Memur ve memur emeklileri için ise farklı bir artış modeli uygulanacağını belirten Erdursun, "Memur ve memur emeklileri için öncelikle taban aylığa 1.000 TL seyyanen artış yapılacak. Bunun üzerine enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı eklenecek. Aralık enflasyonu %0,80 olursa toplam artış %18,5,

%1 olursa %18,7 seviyesinde olacak"

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığına ilişkin beklentileri de paylaşan Erdursun, "Şu anda en düşük emekli aylığı 16.881 TL. Bu rakam Hazine desteğiyle tamamlanıyor.

Sadece enflasyon farkı yansıtılırsa bu tutarın 18.950 TL civarına çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Ancak SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında ciddi bir fark oluştuğuna dikkat çeken Erdursun, olası bir eşitleme ihtimaline de değinerek "Memur ve memur emeklilerinde artış oranı %18,5’ler civarında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise %12,1–%12,3 aralığında. Arada 6,4 puanlık bir fark var.

Eğer bu fark SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yansıtılırsa, en düşük emekli aylığı 18.950 TL değil, 20.000 TL olabilir. Bu ihtimal var ancak karar tamamen hükümete ve ekonomik kurmaylara ait"

MEMUR MAAŞI NE KADAR ZAM ALACAK?

Özgür Erdursun, 1.000 TL seyyanen artış ve %18,5–18,7’lik zam sonrası bazı meslek gruplarının maaşlarına ilişkin şu rakamları paylaştı:

Şube müdürü:

“Şu anda 76.659 TL, artış sonrası yaklaşık 92.000 TL”

9/1 dereceli memur:

“Şu anda 52.617 TL, artış sonrası 63.500 TL civarı”

Uzman öğretmen (1/4):

“Şu anda 67.766 TL, artış sonrası 81.500 TL”

Öğretmen (1/4):

“Şu anda 61.146 TL, artış sonrası 73.500 TL”

Polis memuru (8/1):

“Şu anda 68.000 TL, artış sonrası 82.000 TL”

Uzman doktor:

“Şu anda 126.000 TL, artış sonrası yaklaşık 150.000 TL”

REFAH PAYI VE İLAVE ARTIŞ OLUR MU?

Refah payı, seyyanen artış ve intibak düzenlemesi beklentilerine de değinen Erdursun, "Bu oranlar artık birçok kişi tarafından biliniyor. Biz de haftalardır anlatıyoruz. Asıl önemli olan, enflasyon dışında ayrıca bir refah payı, seyyanen artış ya da intibak düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı. Tüm emeklilerin gözü kulağı, 5 Ocak’ta enflasyon verisi açıklandıktan sonra hükümetten gelecek açıklamalarda olacak. Hep beraber 5 Ocak’ta net olarak öğrenmiş olacağız" diyerek sözlerini noktaladı.