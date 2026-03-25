Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

TÜMEMEKDER'den Anayasa Mahkemesi'ne 'emekli maaşı' başvurusu

Tüm Emekliler Derneği, emekli maaşları arasındaki farkın ortadan kaldırılması ve seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Dernekten yapılan açıklamada "Özellikle “kök maaş + taban aylık” uygulaması, yüksek prim ödeyen ve uzun yıllar çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlayan emeklilerimizi mağdur etmektedir" ifadesine yer verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 18:05

Tüm Emekliler Derneği (TÜMEMEKDER) emekliler arasındaki maaş adaletsizliğini gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Başvuruya ilişkin basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde yaklaşık 17 milyon emekli bulunmaktadır. Ancak son dönemde uygulanan maaş artış politikaları, emekliler arasında ciddi bir eşitsizlik ve adaletsizlik yaratmıştır. Özellikle “kök maaş + taban aylık” uygulaması, yüksek prim ödeyen ve uzun yıllar çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlayan emeklilerimizi mağdur etmektedir.

2026 yılı Ocak ayı artış oranlarına bakıldığında;

  • Emekli Sandığı (4C) emeklilerine %18,60,

  • Taban maaş uygulamasından yararlanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %18,47,

  • Yüksek prim ödeyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yalnızca %12,19 oranında artış yapılmıştır.

Bu tablo açıkça göstermektedir ki; aynı sistem içerisinde yer alan emekliler arasında farklı ve adaletsiz uygulamalar söz konusudur. Özellikle yüksek prim ödeyen kesimin daha düşük artış oranına tabi tutulması, Anayasamızda güvence altına alınan eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır.

Aktif çalışma hayatında sigortalılardan taban ile tavan arasında 9 kata varan prim alınırken, emeklilik döneminde bu primlerin karşılığı olan maaş artışlarının adil şekilde yansıtılmaması, sosyal güvenlik sisteminin temel dengelerini bozmaktadır. Bu durum aynı zamanda prim ödeme isteğini azaltmakta ve sistemin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında ise;

"TÜMEMEKDER olarak talebimiz;

  • Taban emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi,

  • Oluşacak farkın tüm emeklilere ayrım yapılmaksızın seyyanen yansıtılması,

  • Hizmet süresi ve ödenen prim esaslı, adil bir maaş sistemi kurulması,

  • “Eşit prim, eşit hizmet, eşit maaş” ilkesi doğrultusunda kapsamlı bir intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesidir.

Bu doğrultuda, mevcut uygulamaya dayanak oluşturan düzenlemelerin iptali ve başvurumuzun ivedilikle değerlendirilmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
#Emekli Maaş Artışı
#Tümemekder
#Emekli Maaşı Adaletsizliği
#Anayasa Mahkemesi Başvurusu
#Kök Maaş Taban Aylık
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.