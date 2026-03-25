TÜMEMEKDER'den Anayasa Mahkemesi'ne 'emekli maaşı' başvurusu

Tüm Emekliler Derneği (TÜMEMEKDER) emekliler arasındaki maaş adaletsizliğini gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Başvuruya ilişkin basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde yaklaşık 17 milyon emekli bulunmaktadır. Ancak son dönemde uygulanan maaş artış politikaları, emekliler arasında ciddi bir eşitsizlik ve adaletsizlik yaratmıştır. Özellikle “kök maaş + taban aylık” uygulaması, yüksek prim ödeyen ve uzun yıllar çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlayan emeklilerimizi mağdur etmektedir.

2026 yılı Ocak ayı artış oranlarına bakıldığında;

Emekli Sandığı (4C) emeklilerine %18,60,

Taban maaş uygulamasından yararlanan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %18,47,

Yüksek prim ödeyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yalnızca %12,19 oranında artış yapılmıştır.

Bu tablo açıkça göstermektedir ki; aynı sistem içerisinde yer alan emekliler arasında farklı ve adaletsiz uygulamalar söz konusudur. Özellikle yüksek prim ödeyen kesimin daha düşük artış oranına tabi tutulması, Anayasamızda güvence altına alınan eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır.

Aktif çalışma hayatında sigortalılardan taban ile tavan arasında 9 kata varan prim alınırken, emeklilik döneminde bu primlerin karşılığı olan maaş artışlarının adil şekilde yansıtılmaması, sosyal güvenlik sisteminin temel dengelerini bozmaktadır. Bu durum aynı zamanda prim ödeme isteğini azaltmakta ve sistemin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında ise;

"TÜMEMEKDER olarak talebimiz;

Taban emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi,

Oluşacak farkın tüm emeklilere ayrım yapılmaksızın seyyanen yansıtılması,

Hizmet süresi ve ödenen prim esaslı, adil bir maaş sistemi kurulması,

“Eşit prim, eşit hizmet, eşit maaş” ilkesi doğrultusunda kapsamlı bir intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesidir.

Bu doğrultuda, mevcut uygulamaya dayanak oluşturan düzenlemelerin iptali ve başvurumuzun ivedilikle değerlendirilmesini talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.