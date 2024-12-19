Turistik Doğu Ekspresi seferlerine başlıyor! Bakan Uraloğlu tarih vererek duyurdu

19 Aralık 2024 11:16 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:32

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nde 2019 yılından bugüne kadar 71 bin yolcunun seyahat ettiğini belirterek yeni sezon seferlerinin 23 Aralık Pazartesi günü başlayacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Yeni sezonda yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezon seferlerinin 23 Aralık 2024 Pazartesi günü başlayacağını açıkladı. İlk kez 29 Mayıs 2019 tarihinde hizmete giren Turistik Doğu Ekspresi ile bugüne kadar 71 bin yolcunun seyahat ettiğini belirten Uraloğlu, 2024-2025 sezonunda yaklaşık 10 bin 500 yolcuyu ağırlamayı hedeflediklerini ifade etti.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ'NDE 60 SEFER DÜZENLENECEK

Yeni dönemde toplamda 60 sefer düzenlenecek olan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde pazartesi, çarşamba ve cuma; Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri sefer yapacak. Tren, Ankara-Kars yönünde Tarihi Ankara Garı’ndan saat 13.45’te hareket edecek ve Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da ise 4 saatlik molalar vererek yolculara bu şehirleri keşfetme fırsatı sunacak.

Kars-Ankara yönündeki seferlerde ise tren, saat 21.05’te hareket edecek. Bu güzergâhta, İliç’te 3 saat 30 dakika, Divriği’de 2 saat 30 dakika ve Sivas’ta 3 saatlik duruşlar yapılacak. Yolcular, bu molalarda bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini deneyimleme şansı bulacak.

UNUTULMAZ BİR KIŞ SEYAHATİ

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin Anadolu’nun eşsiz kış manzaraları eşliğinde yolcularına benzersiz bir seyahat deneyimi sunduğunu belirtti. Fotoğraf tutkunları için adeta bir açık hava stüdyosu olan bu rota, Anadolu’nun tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme imkânı tanıyor. Uraloğlu, "Bu deneyim, sadece bir yolculuk değil, geçmişle bugünü buluşturan bir kültür yolculuğunun parçası olacak. Her durakta biriken anılar, yolcularımızın hayatında unutulmaz izler bırakacak" ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL TURİSTİK KARS–ERZURUM EKSPRESİ İLK KEZ HİZMETTE

Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’ne gösterilen yoğun talep nedeniyle 18 Ocak-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Bölgesel Turistik Kars–Erzurum Ekspresi’nin de hizmet vereceğini açıkladı. Cumartesi ve pazar günleri çalışacak olan bu tren, toplam 24 sefer düzenleyecek ve 291 yolcu kapasitesine sahip olacak. Bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, her iki trenin de kültürel ve turistik açıdan büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.