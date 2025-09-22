Turizmde ağustos zirvesi: 7 milyona yakın turist Türkiye'de

Türkiye, turizimde rekor kırmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, geçtiğimiz ay ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 puanlık artışla 6 milyon 965 bin 343 kişiye ulaştık

Ağustos ayındaki artış, bölgemizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türk turizminin gücünü bir kez daha ortaya koydu.



Yaz sezonunun en yoğun ayında elde edilen bu rakam, Türkiye’nin turizmdeki istikrarını pekiştirdi.

Bu yılın Ocak–Ağustos döneminde ise Türkiye'yi toplamda 40 milyon 470 bin 270 kişi ziyaret etti. Bu sayının 35 milyon 481 bin 223’ü yabancı ziyaretçilerden, 4 milyon 989 bin 47’si ise yurtdışında ikamet eden vatandaşlardan oluştu.

RUSYA VE ALMANYA İLK İKİ SIRADA

Ağustos ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise Rusya Federasyonu 990 bin 709 kişiyle ilk sırada yer aldı. Rusya’yı, 989 bin 839 ziyaretçiyle Almanya ve 638 bin 937 ziyaretçiyle İngiltere takip etti. İngiltere’nin ardından ise İran ve Polonya geldi.



Yılın ilk sekiz aylık döneminde de tablo benzer şekilde gerçekleşti. 4 milyon 554 bin 395 ziyaretçiyle Rusya Federasyonu, Türkiye’ye en çok misafir gönderen ülke oldu. Onu 4 milyon 400 bin 592 ziyaretçiyle Almanya, 3 milyon 2 bin 928 ziyaretçiyle İngiltere izledi. İngiltere’nin ardından ise İran ve Bulgaristan geldi.