TGRT Haber
25°
Editor
Editor
 Merve Yaz

Turizmde ağustos zirvesi: 7 milyona yakın turist Türkiye'de

Türkiye, 2025 yılının Ağustos ayında turizmde önemli bir başarıya daha imza attı.Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, geçtiğimiz ay ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 puanlık artışla 6 milyon 965 bin 343 kişiye ulaştık

Turizmde ağustos zirvesi: 7 milyona yakın turist Türkiye'de
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
10:15
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
10:22

, turizimde rekor kırmaya devam ediyor. Kültür ve Bakanlığının verilerine göre, geçtiğimiz ay ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 puanlık artışla 6 milyon 965 bin 343 kişiye ulaştık
Ağustos ayındaki artış, bölgemizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türk turizminin gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Turizmde ağustos zirvesi: 7 milyona yakın turist Türkiye'de


Yaz sezonunun en yoğun ayında elde edilen bu rakam, Türkiye’nin turizmdeki istikrarını pekiştirdi.
Bu yılın Ocak–Ağustos döneminde ise Türkiye'yi toplamda 40 milyon 470 bin 270 kişi ziyaret etti. Bu sayının 35 milyon 481 bin 223’ü yabancı ziyaretçilerden, 4 milyon 989 bin 47’si ise yurtdışında ikamet eden vatandaşlardan oluştu.

Turizmde ağustos zirvesi: 7 milyona yakın turist Türkiye'de

RUSYA VE ALMANYA İLK İKİ SIRADA

Ağustos ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise Federasyonu 990 bin 709 kişiyle ilk sırada yer aldı. Rusya’yı, 989 bin 839 ziyaretçiyle ve 638 bin 937 ziyaretçiyle takip etti. İngiltere’nin ardından ise İran ve Polonya geldi.

Turizmde ağustos zirvesi: 7 milyona yakın turist Türkiye'de


Yılın ilk sekiz aylık döneminde de tablo benzer şekilde gerçekleşti. 4 milyon 554 bin 395 ziyaretçiyle Rusya Federasyonu, Türkiye’ye en çok misafir gönderen ülke oldu. Onu 4 milyon 400 bin 592 ziyaretçiyle Almanya, 3 milyon 2 bin 928 ziyaretçiyle İngiltere izledi. İngiltere’nin ardından ise İran ve Bulgaristan geldi.

