Turizmde bir rekor daha kırıldı! Türkiye'ye gelen turist sayısı 49.2 milyon kişi oldu

23 Kasım 2024 13:36 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 13:39

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılının turizm ve gelir bilançosunu açıkladı. Açıklanan raporda Türkiye'nin turizm geliri geçtiğimiz seneye oranla 6.6 oranında artarak 46.9 milyar dolara yükseldi. Aynı zamanda dünyada en fazla ziyaret edilen ülkeler arasında da 5. sıraya yükseldi. İşte detaylar...

Türkiye​, dünyada görülmesi gereken ülkeler listesinin başında gelen ülkelerden bir tanesi. Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan ülkemiz yeni bir rekora daha imza attı. Kültür ve Turizm​ Bakanı Mehmet Nuri Ersoy​'un açıkladığı rakamlara göre; Türkiye'ye gelen ziyaretçi​ sayısı geçtiğimiz yıla oranla 8.7 oranında artarak 49.2 milyon kişiye yükseldi.

Geçtiğimiz sene Ocak-Eylül dönemine oranla turizm geliri anlamında yüzde 6.6 oranında bir artış yaşanarak 46.9 milyar dolara yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanı​ Mehmet Nuri Ersoy; Türkiye en fazla ziyaret edilen ülkeler listesinde 5. sıraya yükseldi. Yıl sonu itibariyle de toplam ziyaretçi hedefi 61 milyon, toplam turizm gelirimiz ise 60 milyar dolara yükselmesidir dedi.

"TÜRKİYE TURİZMİN SÜPER LİGİNDE"

Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizmin süper liginde yer alan ülkelerden biri olduğunu kaydederek, "Burada kalmaya kararlıyız. Bu devamlılığı sağlamak adına da dünyadaki en kapsamlı ve etkin tanıtım çalışmalarına devam edeceğiz. 2024 yılı sonuna kadar; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) koordinasyonunda CNN, BBC, Al Jazeera, Euronews ve Bloomberg gibi 200'e yakın ülkede yayın yapan global kanallarda 38 bin 647 spot yayını ve 130 adet TV / Dijital program yayını; dijital mecralarda ise 77.5 milyonun üzerinde gösterim sayılarına ulaşacağımızı öngörüyoruz.

Yine bu dönemde 14 tanıtım ve reklam filmimiz 38 ülkedeki yerel TV kanallarında yayınlanmaya devam edecektir. Kararlı biçimde takip ettiğimiz tanıtım stratejisinin küresel ölçekli mecralarda üst seviyede karşılık bulduğunun önemli örneklerine birebir şahit olduk. CNN'de gösterilen ABD Başkanlık seçimi 'debate'in doruk noktasında ve seçim gecesi boyunca yayımlanan tanıtım filmlerimiz bizzat haber olmuş ve ürettiği katma değer ile ülke prestijimize önemli katkı sağlamıştır. Diğer taraftan global olarak Eurosport'da yayımlanan Paris Olimpiyatları esnasında da ülkemizi tanıtıcı filmlerimiz milyonlarca kişi tarafından izlenmiştir" ifadelerini kullandı.