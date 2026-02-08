Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
Editor
 Ümit Buget

Turizmde konaklama gelirleri 2025'te rekor kırdı

Türkiye'nin turizmdeki konaklama gelirleri, geçen yıl yaklaşık 7 milyar dolarla rekor kırarken son 5 yılda bu gelirlerin toplamı 27,9 milyar doları aştı. İşte tüm rakamlar ve detaylar...

Turizmde konaklama gelirleri 2025'te rekor kırdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.02.2026
16:13
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
16:13

Turizm gelirinde geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 2026 yılı için hedef ise 68 milyar dolar açıklandı.

Gelirlerin alt sektörlere dağılımı incelendiğinde ise turistlerin Türkiye'de yaptığı harcamaların 6 milyar 983 milyon 832 bin dolarının harcaması olduğu görüldü. Bu değer, verilerin derlendiği 2003'ten bu yana en yüksek konaklama geliri olarak kayıtlara geçti.

Son 5 yılda konaklama sektörünün elde ettiği gelir ise 27 milyar 920 milyon 153 bin doları buldu.

Kovid-19 salgınının yaşandığı 2021'de 3,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçen konaklama gelirleri ilerleyen yıllarda hızla artarak 2023'te 6 milyar doları aşmıştı.

Turizmde konaklama gelirleri 2025'te rekor kırdı

KAPADOKYA DİKKAT ÇEKTİ

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Esengil, konaklama sektöründeki büyümenin sektör adına güçlü ve umut verici bir görünüm sunduğunu ancak rakamları değerlendirirken yalnızca büyüklüğe değil, bu büyümenin niteliğine de bakmak gerektiğini söyledi.

Konaklama gelirlerindeki artışın sektörün dirençli yapısını ortaya koyduğunu belirten Esengil, İç Anadolu Bölgesi özelinde daha dengeli ama sınırlı bir tablo görüldüğünü ifade etti.

Esengil, Ankara başta olmak üzere şehir otellerinde dolulukların yıl geneline yayılan bir istikrar sergilediğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara'da kamu, iş ve toplantı turizmi bu istikrarın temel dayanağı oldu. gibi destinasyonlarda ise yüksek sezonlarda gelir artışı dikkati çekti ancak sezon dışı dönemlerde talep dalgalanmaları devam etti. Bu tablo bize şunu söylüyor, İç Anadolu güçlü bir potansiyele sahip ancak henüz hızlı bir sıçrama döneminde değil.

Daha çok kontrollü ve temkinli bir büyüme sürecinden geçiyor. Ülke genelinde 2026'ya dair beklentiler de bu nedenle ihtiyatlı olmak zorunda. Gelir elde etmek mümkün ancak bu geliri sürdürülebilir biçimde yönetmek zorlaştı. 2026'da başarılı olacak işletmeler, pazarını doğru okuyan, kaynaklarını verimli kullanan ve gerçekçi hedeflerle hareket edenler olacak."

ERKEN REZERVASYONLAR KRİTİK

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman da turizm gelirleri içinde konaklamanın önemli bir pay aldığını dile getirdi. 68 milyar dolarlık 2026 turizm geliri hedefi için konaklamanın da güçlü performans göstermesi gerektiğini vurgulayan Akman, şunları kaydetti: "Erken rezervasyonlar 2026 için sektör açısından kritik görülüyor. Bu yıl turizm paydaşlarına yönelik çağrılarda, erken rezervasyon döneminin zamanından önce kapatılmaması gerekiyor. Ayrıca uluslararası pazarlar, özellikle Almanya gibi Avrupa ülkeleri 2026 tatil planlamalarında hala güçlü talep gösteriyor."

Bakan Ersoy'dan dijital turizm mesajı!
