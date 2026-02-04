Bakan Ersoy’dan dijital turizm mesajı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm odaklı dijital platformların temsilcileriyle Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıya ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Turizm odaklı dijital platformların temsilcileriyle Bakanlığımızda bir araya geldik. Sürdürülebilir turizm ve sektörümüzün dijital dünyadaki görünürlüğünü ele aldık. Türkiye'nin turizm gücünü dijital platformlarda daha etkin ve adil bir yapıyla büyütmeye devam edeceğiz."