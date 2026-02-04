Bakan Ersoy’dan dijital turizm mesajı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm odaklı dijital platformların temsilcileriyle Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıya ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"ETKİN VE ADİL BİR YAPIYLA BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Turizm odaklı dijital platformların temsilcileriyle Bakanlığımızda bir araya geldik. Sürdürülebilir turizm ve sektörümüzün dijital dünyadaki görünürlüğünü ele aldık. Türkiye'nin turizm gücünü dijital platformlarda daha etkin ve adil bir yapıyla büyütmeye devam edeceğiz."