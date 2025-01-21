Türk bankaları için hedef yükseltildi! BofA tahmini fiyatları güncelledi

21 Ocak 2025 11:40 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 11:42

BofA, 2025'in Türk bankaları için hem hisse başına kar büyümesi hem de risk priminde istikrarlı bir iyileşmenin yaşanacağı bir yıl olacağını öngördü. Takip ettiği bankalar için hedef fiyatlarını ortalama yüzde 8 oranında artırdı. İşte BofA'nın bankalar için yeni tahmini.

BofA, Türk​ bankaları için hedef​ fiyat​ tahminini yükseltti. Takip ettiği bankalar​ için hedef fiyatlarını ortalama yüzde 8 oranında artıran BofA, özel bankaların kamu bankalarına göre daha cazip olmaya devam ettiğini de vurguladı.

BOFA TÜRK BANKALARI İÇİN HEDEF YÜKSELTTİ

Bank of America (BofA), bugün yayımladığı raporda Türk bankalarına ilişkin hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti.

Takip ettiği bankalar için hedef fiyatlarını ortalama yüzde 8 oranında artıran BofA'nın bankalar için yeni tahmini şöyle:

Yapı Kredi Bankası için hedef fiyat 43,5 TL'den 47 TL'ye yükseltilirken tavsiyesi 'al' olarak korundu.

Akbank için hedef fiyat 88 TL'den 95 TL'ye yükseltildi, tavsiye al olarak korundu.

Garanti için hedef fiyat 166 TL'den 176 TL'ye yükseltildi, tavsiye al olarak korundu.

İş Bankası hedef fiyatı 20,6 TL'den 22 TL'ye yükseltildi. Tavsiye al olarak korundu.

Halkbank için hedef fiyat 15,4 TL'den 17,2 TL'ye yükseltildi, tavsiyesi 'endeks altı getiri' olarak korundu.

Vakıfbank için de hedef fiyat 23,8 TL'den 26,2 TL'ye yükseltildi, tavsiye 'endeks altı getiri' oldu.

BofA, 2025'in Türk bankaları için hem hisse başına kar büyümesi hem de risk priminde istikrarlı bir iyileşmenin yaşanacağı bir yıl olacağını öngördü.

Raporda, "Türk bankalarının yatırım durumlarındaki belirsizliklerin büyük bir kısmı son haftalarda giderildi. Uzun süredir beklenen faiz indirim döngüsü başladı ve bu, 10 yıllık tahvil faizlerinde hareketlenme ile fonlama maliyetlerinde rahatlamayı beraberinde getirdi. Bu süreç, yalnızca bir başlangıç" ifadeleri kullanıldı.