Türk gelinlikleri Avrupa, Asya ve Afrika'nın gözdesi oldu! Almanya'ya 7 bin 836 gelinlik gitti

04 Temmuz 2024 17:35 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 17:35

Türkiye'nin gelinlikleri, son yıllarda dünyada oldukça popüler.

Yüksek kaliteli üretimi ve ferah tasarımlarıyla dikkat çeken gelinlikler Avrupa, Asya ve Afrika'da büyük rağbet görüyor.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin gelinlik ihracatı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35,7 artarak 3,7 milyon dolar oldu.

GELİNLİK İHRACATI YÜKSELDİ

Türkiye'deki gelinlik üreticileri geçen yıl 23 bin 300'den fazla gelinlik ihraç etti.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı. 7 bin 800'den fazlası bu ülkeye satıldı.

Aynı dönemde Türk yapımı gelinliklerin en çok satıldığı ikinci ülke 2 binin biraz üzerinde adetle Suudi Arabistan oldu.

Onu 1700 adetle Irak, 1400 adetle Avusturya ve 1000 adetin biraz üzerinde adetle İsveç takip etti.

2024 yılı ocak-mayıs döneminde Türkiye gelinlik ihracatı 1,4 milyon dolar oldu.

Türkiye bu dönemde 11 bin 800'den fazla önlük ihraç etti.

Türkiye'nin genel ihracat kilogram birim fiyatının 1,57 dolar olduğu düşünüldüğünde gelinlik, yaklaşık 100 dolar ihracat kilogram fiyatıyla dikkati çekiyor.

TASARIM VE KALİTE AÇISINDAN REKABETÇİ ÜRÜNLER SUNUYOR

Türk gelinlik sektörü tasarım ve kalite açısından tercih ediliyor.

Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelinlik sektörünün iç pazarda büyük bir pazara ve ihracat potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Öztürk, "Türk gelinlik üreticileri rekabetçi tasarımları ve kaliteleriyle Avrupa'dan Amerika'ya, Körfez ve Orta Asya'ya kadar adını duyurmuştur" açıklamasında bulundu.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GELİNLİK GİYİM ORGANİZASYONU TÜRKİYE'DE

İzmir'de her yıl düzenlenen IF Wedding Fashion etkinliğinin Avrupa'nın en büyük gelinlik giyim organizasyonu olduğunu ve dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırladığını sözlerine ekledi.

İstanbul Gelinlik Üreticileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Turan Aksoy, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Türk gelinlik tasarımcılarının özel dikim ve lüks "haute couture" gelinlikler konusunda başarılarını artırdığını söyledi.

Gelinliklerde kullanılan kaliteli malzemeler ve mükemmel dikim işçiliği sayesinde Türk malı gelinliklere olan ilginin dünya genelinde arttığını belirten Aksoy, özellikle Avrupa'daki rakiplerine kıyasla Türk gelinliklerinin daha fazla çeşitliliğe sahip olduğunu söyledi.

Aksoy, "Türk gelinlikleri için en iyi hedef pazar İspanya, bu dönemde ABD de harika bir pazar" dedi.