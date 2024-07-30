Türk Hava Yolları aylık 600 bin TL maaşlı iş ilanı açtı! Lise mezunu olmak yeterli: İşte aranan şartlar

30 Temmuz 2024 16:08 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 16:46

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi

Türk Hava Yolları (THY) pilot alımı yaptığını duyurdu. En az lise mezunu adayların başvurabileceği ilana gençler büyük ilgi gösterdi. Maaşlar ise sefer sıklığına göre, 152 bin TL ile 600 bin TL arasında değişiyor.

İlan, FlightGlobal.com’un iş bulma portalı “Flight Jobs”ta yayınlandı. Yüzlerce kişinin başvurduğu pilotluk alım ilanı “Prestijli Türk Hava Yolları ekibine katılın ve rekabet avantajlarıyla ödüllendirici bir kariyerin tadını çıkarın” notuyla paylaşıldı.

THY'NİN PİLOTLUK ALIMI İÇİN ARADIĞI ŞARTLAR

THY’nin Boeing 737 uçaklarında görev alacak pilot adaylarında aranan kriterler ise şunlar:

01.01.1974 tarihinden sonra doğmuş olmak

En az lise veya dengi okul mezunu olmak

B737 uçak tipinde en az 1000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak

Son 12 ayda B737 ile en az 250 saat uçuş yapmak

ATPL teorik kredisine veya ATPL (A) ve EASA/FAA/ICAO CPL/IR (A) lisansına sahip olmak

İngilizce dilinde en az ICAO Seviye 4 yeterliliğine sahip olmak

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

MAAŞ 600 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Türkiye’de faaliyet gösteren Türk Hava Yolları ve diğer havayolu şirketlerinde yeni işe başlayan pilotların maaşları yaklaşık 152 bin lira civarında olup, uçuş süreleri, kıdemleri ve uçak tiplerine göre bu maaşlar 600 bin liraya kadar çıkabilmektedir.