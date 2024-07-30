Türk Hava Yolları aylık 600 bin TL maaşlı iş ilanı açtı! Lise mezunu olmak yeterli: İşte aranan şartlar
Türk Hava Yolları pilot alımı yapacağını duyurdu. Aylık 600 bin lira maaş ödemesi bulunan pilot alımlarında lise mezunu olma şartı aranıyor. İşte THY'nin pilot alımı için adaylarda aradığı kriterler...
Türk Hava Yolları (THY) pilot alımı yaptığını duyurdu. En az lise mezunu adayların başvurabileceği ilana gençler büyük ilgi gösterdi. Maaşlar ise sefer sıklığına göre, 152 bin TL ile 600 bin TL arasında değişiyor.
İlan, FlightGlobal.com’un iş bulma portalı “Flight Jobs”ta yayınlandı. Yüzlerce kişinin başvurduğu pilotluk alım ilanı “Prestijli Türk Hava Yolları ekibine katılın ve rekabet avantajlarıyla ödüllendirici bir kariyerin tadını çıkarın” notuyla paylaşıldı.
THY'NİN PİLOTLUK ALIMI İÇİN ARADIĞI ŞARTLAR
THY’nin Boeing 737 uçaklarında görev alacak pilot adaylarında aranan kriterler ise şunlar:
01.01.1974 tarihinden sonra doğmuş olmak
En az lise veya dengi okul mezunu olmak
B737 uçak tipinde en az 1000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak
Son 12 ayda B737 ile en az 250 saat uçuş yapmak
ATPL teorik kredisine veya ATPL (A) ve EASA/FAA/ICAO CPL/IR (A) lisansına sahip olmak
İngilizce dilinde en az ICAO Seviye 4 yeterliliğine sahip olmak
Herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
MAAŞ 600 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR
Türkiye’de faaliyet gösteren Türk Hava Yolları ve diğer havayolu şirketlerinde yeni işe başlayan pilotların maaşları yaklaşık 152 bin lira civarında olup, uçuş süreleri, kıdemleri ve uçak tiplerine göre bu maaşlar 600 bin liraya kadar çıkabilmektedir.