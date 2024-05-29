Türk Hava Yolları'ndan çalışanına yüzde 30'luk erken zam! Kurban Bayramı ikramiyesi ise yok

29 May 2024 13:52 - Güncelleme : 29 May 2024 13:57

Türk Hava Yolları 2024 yılının ilk ayında yüzde 50 oranında zam yapmıştı. Ardından ise Ramazan ikramiyesiyle çalışanlarının yüzünü güldürdü. Ancak her yıl, yılın yarısında zammı tekrarlayan Türk Hava Yolları yönetimi bu kez beklentileri düşürdü.

TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN YÜZDE 30'LUK ERKEN ZAM!

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, 2024 yılının ara zammı Temmuz yerine Haziran ayında yapılacağını duyurdu. Yüzde 30'luk zammı duyuran başkan Bolat, aynı zamanda çalışanları üzen ikramiye açıklamasında da bulundu. Başkan Bolat, 2024 Kurban bayramında ikramiye verilmeyeceğini söyledi.

2024 YILININ BAŞINDA YÜZDE 50 ZAM!

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından 2024 yılının başında şu duyuruyu yapmıştı:

"Kıymetli takipçilerimiz, biraz arka plan vermek isterim. Türk Hava Yolları yönetimi olarak 2024 yılının ilk altı ayında yüzde 64, ikinci altı ayında da enflasyon oranı artı 3 puan ya da en az yüzde 25 zam artışı önerdik. Basit bir matematik ile 1.64 x 1.25 = 2.05 eder. Yani Ocak ayından beri çalışanlarımız 100 yerine 164 alacaklardı, Temmuzdan sonrada 205 alacaklardı. Takip eden 2025 yıılında da enflasyon bazlı artışlar olacaktı. Masada bu vardı. Hem enflasyon gelişimini hem de sektör beklentilerini düşündüğümüzde bu rakamın üstünde bir şey vermemiz zaten söz konusu değil. Bunların hepsi defalarca anlatıldı ama maalesef Sendikamızın TİS sürecini sonuna kadar götürme arzusunda olduğu görülüyor.

Yönetimimizin 2 gün önceki yapıcı ve çözüm odaklı yaklaşımı Sendika tarafında kabul görseydi, 8 Mart ayında çalışanlarımızın hesabına yatacak maaşları bu şekilde hesaplanacaktı ve Ocak ayına ait fark da eklenecekti. Ama Sendikanın bu fırsatı “es” geçmesine rağmen çalışan odaklı tavrımızı sürdürme kararı aldık. KAP duyurumumuzda da bildirdiğimiz gibi Şubat maaşlarının tüm kalemlerini %50 arttırarak ödeme kararı aldık. Umuyoruz ki 2024 yılında da hep beraber yeni bir başarı hikayesi yazacak ve artan bereketi geçen sene olduğu gibi hep beraber paylaşacağız. Yeni ücretlerimiz tüm çalışanlarımız için hayırlı olsun."