TÜRK-İŞ açlık sınırı açıkladı! Mutfak enflasyonu dört ayın en yüksek seviyesinde

30 Eylül 2024 16:14 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 16:17

TÜRK-İŞ, eylül ayında açlık sınırının 19.830 TL'ye yoksulluk sınırının ise 64.595 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Böylece açlık sınırı ile asgari ücret makası 3 bin TL oldu. Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarına göre aylık mutfak enflasyonu yüzde 2,90 ile dört ayın en yüksek seviyesinde.

Açlık ve yoksulluk sınırı rakamları belli oldu! İşte dört kişilik memur ailesinin açlık sınırı

Açlık ve yoksulluk sınırı rakamları belli oldu! İşte dört kişilik memur ailesinin açlık sınırı

TÜRK-İŞ​ açlık sınırı​ belli oldu. Açlık sınır 20 bin TL’ye yaklaştı. Eylül ayında açlık sınırı 19.830 TL, yoksulluk sınırı​ ise 64.595 TL oldu.

AÇLIK SINIRI 20 BİN LİRAYA YAKLAŞTI

TÜRK-İŞ, eylül ayında açlık sınırının 19.830 TL'ye yoksulluk sınırının ise 64.595 TL'ye yükseldiğini açıkladı. 2024 Eylül ayı sonucuna göre; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 19.830,73 TL oldu.

Diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 64.595,21 TL’ye çıktı.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 25.706,18 TL oldu.

TÜRK-İŞ'İN MUTFAK ENFLASYONU

TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu Eylül'de hızlandı. Eylül sonuçlarına göre aylık mutfak enflasyonu yüzde 2,90 ile dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Eylül 2024 itibariyle şu şekilde gerçekleşti: