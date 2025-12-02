Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’dan asgari ücret açıklaması! Komisyon sorusuna da cevap verdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta toplanacak. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılıp katılmayacağı da merak konusuydu. Atalay hem bu konuyla hem yeni asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’dan asgari ücret açıklaması! Komisyon sorusuna da cevap verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 12:13

Aralık ayına girilmesiyle birlikte Türkiye'de milyonlarca vatandaş zammına kilitlendi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu () Başkanı Ergün Atalay, ’na katılıp katılmayacağı da merak konusuydu.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’dan asgari ücret açıklaması! Komisyon sorusuna da cevap verdi

Öte yandan da komisyonun yapısı için 5 işçi, 5 işveren üyesi sabit kalacak şekilde hükümet temsilcisi sayısının azaltılarak yeniden yapılandırılması için çalışma başlatmıştı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, hem komisyona katılımla hem de bu formülle ilgili de açıklamada bulundu.

Sorular üzerine Atalay'ın açıklamalarından satır başları şöyle şekillendi:

  • Bizim asgari ücretliyi sahipsiz bırakmak gibi bir lüksümüz yok. Onların sorunlarına çözüm bulmak gerekiyor. Geçen sene verilen rakam ortada. Geçen seneden bir 14 asgari ücretlinin alacağı var. Güvensizlikte üçüncü TÜİK çıkar bir araştırmaya konsa.
  • Önce yazı yazsınlar, arkadaşlarla bir daha konuşacağız. Kararname, resmi bir yazı gelmeden bu konuyu konuşmanın anlamı yok. Bu parayla geçinilemiyor.

  • Çalışma bakanının önerdiği formül olsa da onların, hükümetin dediği olacak. Bir adım mı adım, yeterli mi değil. Adil olmuyor. Resmi gelsin ona göre hareket edelim.

    TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’dan asgari ücret açıklaması! Komisyon sorusuna da cevap verdi

BAKAN IŞIKHAN: 3 KESİMİ DE MASADA GÖRMEK İSTİYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise komisyon toplantısıyla ilgili "Masada tüm tarafları, üç kesimi de görmek istiyoruz. Komisyon, sosyal diyaloğun mekanizmalarından biri. Komisyon için tüm taraflara yazımızı göndereceğiz" mesajını verdi.

İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Bakan Işıkhan toplantı tarihiyle ilgili ise "Yakın zamanda başlatacağız, tarihi komisyon belirler" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Işıkhan'dan kritik asgari ücret açıklaması: Emekli ve asgari ücretli öncelikli
ETİKETLER
#asgari ücret
#türk-iş
#işçi hakları
#asgari ücret tespit komisyonu
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Ekonomik Durum
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.