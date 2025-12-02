TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’dan asgari ücret açıklaması! Komisyon sorusuna da cevap verdi

Aralık ayına girilmesiyle birlikte Türkiye'de milyonlarca vatandaş asgari ücret zammına kilitlendi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılıp katılmayacağı da merak konusuydu.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da komisyonun yapısı için 5 işçi, 5 işveren üyesi sabit kalacak şekilde hükümet temsilcisi sayısının azaltılarak yeniden yapılandırılması için çalışma başlatmıştı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, hem komisyona katılımla hem de bu formülle ilgili de açıklamada bulundu.

Sorular üzerine Atalay'ın açıklamalarından satır başları şöyle şekillendi:

Bizim asgari ücretliyi sahipsiz bırakmak gibi bir lüksümüz yok. Onların sorunlarına çözüm bulmak gerekiyor. Geçen sene verilen rakam ortada. Geçen seneden bir 14 asgari ücretlinin alacağı var. Güvensizlikte üçüncü TÜİK çıkar bir araştırmaya konsa.

Önce yazı yazsınlar, arkadaşlarla bir daha konuşacağız. Kararname, resmi bir yazı gelmeden bu konuyu konuşmanın anlamı yok. Bu parayla geçinilemiyor.

Çalışma bakanının önerdiği formül olsa da onların, hükümetin dediği olacak. Bir adım mı adım, yeterli mi değil. Adil olmuyor. Resmi gelsin ona göre hareket edelim.

BAKAN IŞIKHAN: 3 KESİMİ DE MASADA GÖRMEK İSTİYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise komisyon toplantısıyla ilgili "Masada tüm tarafları, üç kesimi de görmek istiyoruz. Komisyon, sosyal diyaloğun mekanizmalarından biri. Komisyon için tüm taraflara yazımızı göndereceğiz" mesajını verdi.

İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Bakan Işıkhan toplantı tarihiyle ilgili ise "Yakın zamanda başlatacağız, tarihi komisyon belirler" dedi.