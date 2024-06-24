Türk-İş Başkanından asgari ücret atağı! Asgari ücret ve özel sektöre ara zam gelişmesi

24 Haziran 2024 11:07 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 11:06

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ilişkin çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile temmuz ayında asgari ücrete zam yapılma beklentileri küçülüyor.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan asgari ücret çağrısı geldi.

Atalay, “Enflasyonun durdurulması, asgari ücrette de iyileştirme yapılması lazım.” açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM ÇAĞRISI

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ilişkin zam çağrısı yaptı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Atalay, “Ben 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim.” dedi.

"İşçi, işçi emeklisi ve asgari ücretlinin durumu düzeltilmeli" diyen Atalay'ın bu çağrısı karşılık bulacak mı henüz net değil.

ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANA ARA ZAM VAR MI?

Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 zam hakkı elde etmiş oldu.

3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından memur ve memur emeklilerinin alacağı zam kesinleşecek.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ARA ZAM AÇIKLAMASI

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle beraber Meclis'in mesaisi başlayacak.

Asgari ücret temmuz zammı için de vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, "Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı." demişti.

Çalışanlar ve işverenlerin beklediği asgari ücrete ikinci zamma yönelik henüz bir çalışma yok.

ÖZEL SEKTÖRE ARA ZAM VAR MI?

Alım gücü düşen çalışanların umudu temmuz ayında maaşlara ara zam yapılması yönündeydi.

Hükümet asgari ücrete ara zam düşünmezken, özel sektör ise zam konusunda ikiye ayrıldı.

Bu kapsamda, her üç şirketten sadece biri ara zam yapmayı düşünüyor.