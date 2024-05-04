Türk iş insanları Almanya'da ekonomi gündemini belirleyecek! Gururlandıran Almanya çıkarması

04 May 2024 14:44 - Güncelleme : 04 May 2024 15:17

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen 8.Türk-Alman Ekonomi Günü toplantısı bu sabah gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli açıklamalarda bulundu.

Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katılım sağlayan Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Ülke olarak enflasyonla mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Enflasyon hedefimiz tek haneleri görmek ve Haziran ayından sonra hızla inişe geçeceğine inanıyoruz. Biz gümrük birliğinin mutlaka güncellenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu konu Avrupa Birliği içinde bizim için de çok anlamlı olacak. Bir diğer konu ise malların serbest dolaşımına vize serbestliğini de eklememiz gerekiyor. Aynı zamanda Almanya ile enerji konusunda da iş birliğini arttırmalıyız. Türkiye ve Almanyalı yöneticilerin de hem Türk hem de Alman iş insanlarını karşılıklı destekleyerek ekonomik alanda refahın artmasını sağlayacaktır."

TÜRK İŞ İNSANLARI ALMANYA'DA GÜNDEMİ BELİRLEYECEK!

ATİAD'ın Düsseldorf'ta düzenlediği 8. Türk-Alman Ekonomi Günleri kapsamında yapılan toplantılara Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra İhlas Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, İhlas Medya Reklam Grup Başkanı Tuba Gençay, Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak, Dünya Türk İş Konseyi Almanya Temsilcisi Kemal Şahin ve birçok iş insanı katılım sağladı.

TÜRKİYE ALMANYA'DA İZ BIRAKACAK!

8. Türk-Alman Ekonomi günü Almanya'da büyük heyecanla yapılırken bir başka heyecanlı ve gurur verici toplantı ise yarın yapılacak. Yine Almanya'nın Düsseldorf şehrinde yapılacak Kısa sürede büyük başarılara imza atan Türkiye'de İş Dünyası dergisinin çıkardığı özel sayısının buluşmasında, ülkemizi temsil eden iş insanları Almanya'da bir araya gelecek.