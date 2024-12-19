TÜRK-İŞ yeni asgari ücret için son hazırlıklarını yaptı! Toplantı öncesi kritik mesaj: "Her şeyimiz hazır"

19 Aralık 2024 11:24 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:26

Yeni asgari ücretin son toplantısı için dakikalar kaldı. 2025 yılında uygulanacak asgari ücret için düğümü çözecek bu toplantı öncesi Türk-İş, bir araya geldi. Bugün gerçekleşecek asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş Başkanlar Kurulu bir toplantı yaptı. Yapılan toplantı sonrası Türk-İş, "Her şeyimiz hazır" mesajı verdi.

İlgili Haberler Yeni asgari ücret kulisi heyecanlandırdı! Kritik toplantı öncesi en çarpıcı oran

Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş​'ten kritik bir mesaj geldi. Türk-İş Başkanlar Kurulunu topladı ve yeni asgari ücret için mesajını verdi. ASGARİ ÜCRETTE TÜRK-İŞ PAZARLIK ROTASINI ÇİZDİ Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü toplantısı öncesinde asgari ücret gündemiyle 09.00'da Başkanlar Kurulu'nu topladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay başkanlığında toplanan kurulda Türk-İş'e bağlı sendikaların görüşü alındı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Her şeyimiz hazır. Kısa süre içerisinde sonuçlandırırız diye umuyorum" ifadelerini kullandı İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında bugün saat 11.30'da yapacak. İlgili Haberler Yeni asgari ücret kulisi heyecanlandırdı! Kritik toplantı öncesi en çarpıcı oran