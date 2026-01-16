Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Türk otomotiv endüstrisinde rekor ihracat! İlk sıradaki ülke belli oldu

Geçen yıl 7 milyar 140 milyon 204 bin dolarlık hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihraç eden Türk otomotiv endüstrisi, yıllık bazda en yüksek seviyeye ulaştı. Birleşik Krallık, 1 milyar 430 milyon dolarlık dış satımla ilk sırada yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türk otomotiv endüstrisinde rekor ihracat! İlk sıradaki ülke belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 11:18

Türkiye'nin "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, 2025'te 7 milyar 140 milyon 204 bin dolara ulaşarak rekor kırdı. AA muhabirinin Uludağ Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından , ve grubunu kapsayan eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı geçen yıl 2024'e kıyasla yüzde 28 arttı.

Türk otomotiv endüstrisinde rekor ihracat! İlk sıradaki ülke belli oldu

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK İHRACAT RAKAMI

Önceki sene 5 milyar 575 milyon 223 bin dolar olan hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatı, 2025'te 7 milyar 140 milyon 204 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon üreticileri, böylelikle yıllık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Sektör temsilcileri, geçen yıl 93 ülke ile özerk ve serbest bölgeye dış satım gerçekleştirerek toplam otomotiv ihracatından yüzde 17,2 pay aldı.

Türk otomotiv endüstrisinde rekor ihracat! İlk sıradaki ülke belli oldu

HER 5 ARAÇTAN BİRİ BİRLEŞİK KRALLIK'A GÖNDERİLDİ

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında 2024'e kıyasla yüzde 6,7 azalışla 1 milyar 532 milyon 755 bin dolardan 1 milyar 430 milyon dolara gerilemesine rağmen ilk sırada Birleşik Krallık yer aldı. İkinci sırada bulunan Almanya'ya geçen yılki dış satım, yüzde 280 yükselişle 263 milyon 124 bin dolardan 999 milyon 427 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki Slovenya'ya gerçekleştirdikleri ihracat yüzde 7,1 düşüşle 845 milyon 321 bin dolardan 785 milyon 17 bin dolara geriledi.

Dördüncü sıradaki İtalya'ya ihracat yüzde 8,1 artışla 669 milyon 522 bin dolar, beşinci sıradaki Fransa'ya ise yüzde 36 yükselişle 666 milyon 179 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türk otomotiv endüstrisinde rekor ihracat! İlk sıradaki ülke belli oldu

İSPANYA'YA HAFİF TİCARİ ARAÇ VE KAMYON İHRACATINDA YÜZDE 174'LÜK ARTIŞ

Geçen yıl en çok ihracat yapılan altıncı ülke İspanya oldu. Dış satımda yüzde 174 artış yaşanan İspanya'ya, 2024'te 225 milyon 532 bin dolar olan ihracat, 2025'te 617 milyon 881 bin dolara çıktı. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında Belçika yüzde 23 düşüş ve 390 milyon 829 bin dolarla yedinci ülke oldu.

Avusturya'ya hafif ticari araç ve kamyon ihracatında yaklaşık 125 kat artış yaşandı. 2024'te sadece 854 bin dolarlık ürün gönderilen Avusturya'ya 2025'te 106 milyon 952 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.
Avustralya 86 milyon 438 bin dolarla 9'uncu, Romanya ise 82 milyon 553 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.

Önceki yıl hafif ticari araç ve kamyon ihracatı yapılmayan Arjantin'e 2025'te 11,2 milyon dolar, Dubai'ye 2,1 milyon dolar, Somali'ye 1,8 milyon dolar ve Sudan'a ise 1 milyon dolarlık ürün gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otomotiv ihracatı kasımda ayında 3,7 milyar dolar oldu
ETİKETLER
#kamyon
#otomotiv
#hafif ticari araç
#Kamyonet
#Türkiye Ihracatı
#Eşya Taşımacılığı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.