Türk savunma sanayisinin 2025 hedefleri belli oldu: Yerlilik oranı ve istihdam artacak

14 Kasım 2024 13:36 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 13:36

Türk savunma sanayii projeleri küresel pazarda büyük ilerleme kaydetti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türk Savunma ve Havacılık Sanayii sektörü için 2025 yılında belirlenen hedefleri paylaştı. 2025 yılında savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 82'ye çıkması ve teknoloji projeleri ile ihracat, ciro ve istihdamda büyüme hedefleniyor.

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Bölgesel gerilimlerin artmasıyla askeri teknoloji projelerine hız veren Türkiye, savunma sanayiideki atılımlarıyla küresel pazarda dikkat çekiyor. Türk savunma sanayiisine katkıda bulunan şirketler İHA’lar, insansız savaş uçakları, füze ve insansız kara araçları gibi birçok projeyle zirveye ilerliyor. Özellikle Bayraktar TB2 gibi platformların ihracatı bu yolda büyük katkı sağladı. Bu kapsamda TUSAŞ ve Baykar en büyük 50 havacılık şirketi arasında gösterildi.

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii sektörü için 2025 yılında hedefler belli oldu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Kasım ayı meclis toplantısında sektörün yerli katkı oranı ve ihracat hedeflerini masaya yatırdı.

“PROJE HACMİ 100 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE”

Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında büyük yol kat ettiğini vurgulayan Görgün, “Türkiye’de savunma sanayinde 2 bin 400 firma ve 100 bine yaklaşan bir çalışan var. Yürütülen proje hacmi 100 milyar doların üzerinde. Aktif olarak yürüttüğümüz proje sayısı ise bin rakamından fazla durumda. Savunma sanayi her yıl yüzde 20 oranında büyüyor. Geçen senenin ihracatını bu yıl onuncu ayın sonunda yakaladık. 2023 yılında 5.5 milyar dolar üzerinde ihracat yaptık. 2024 yılında hedefimiz 6 buçuk milyar doların üzerine çıkmak” dedi.

YERLİLİK ORANINI YÜZDE 82’YE ÇIKARMA HEDEFİ

Savunma Sanayii Başkanı, önümüzdeki yıl için sektör hedeflerini de açıkladı. Prof. Görgün, “2025’te savunma ve havacılık sektöründe 7.3 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz. Sektörde çalışan sayısını 110 bine çıkarmayı ve yerlilik oranını yüzde 82’ye ulaştırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Görgün ayrıca, Türkiye’nin 50’nin üzerinde uluslararası ofis ile dünya çapında geniş bir müşteri ağına ulaştığını da hatırlattı.

Prof. Görgün, savunma sanayinde kullanılan ürünlerin kilogram başına değerleri hakkında bilgi vererek, “SİHA’ların kilogram başı değeri 10 bin doların üzerinde. Bir elektro-optik sistemin kilogram başı değeri 20 bin dolar. Bu ürünlerde dünya çapında yüksek katma değer sağlıyoruz” dedi.

Türkiye’nin yüksek teknoloji gerektiren ürünleriyle uluslararası pazarda rekabet ettiğini belirten Görgün, “Önümüzdeki yıllarda ülkemiz bu alanda kendinden daha fazla söz ettirecek” diye ekledi.

HÜRJET’TE SERİ ÜRETİM

Savunma sanayiinde çeşitli projeler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Görgün, HÜRJET’in başarılı uçuşları sonrasında seri üretime geçileceğini belirtti. Görgün, “HÜRJET çok başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. Seri üretimine başlanması kararı verilmişti. Uluslararası alanda da ciddi müşterileri var. Platformları ürettikten sonra, dost müttefik ülkelerin kullanımına sunmakta önemli. Müttefiklerimiz uçuş anına şahit oldular” dedi.