TürkAkım saldırısı sonrası Bakan Bayraktar'dan ilk açıklama: Doğalgaz akışında bir sıkıntı yaşanmadı

Editör: İrem Çınar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Ocak 2025 13:31 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 13:34

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TürkAkım doğalgaz boru hattına Ukrayna’ya ait insansız hava araçları tarafından yapılan saldırıyı doğrulayarak, "Saldırı sonrasında gaz akışında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Boru hattından aynı oranda gaz akışı devam ediyor" ifadelerini kullandı.