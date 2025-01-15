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TürkAkım saldırısı sonrası Bakan Bayraktar'dan ilk açıklama: Doğalgaz akışında bir sıkıntı yaşanmadı

Editör: İrem Çınar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ocak 2025 13:31 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 13:34
TürkAkım saldırısı sonrası Bakan Bayraktar&#039;dan ilk açıklama: Doğalgaz akışında bir sıkıntı yaşanmadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TürkAkım doğalgaz boru hattına Ukrayna’ya ait insansız hava araçları tarafından yapılan saldırıyı doğrulayarak, "Saldırı sonrasında gaz akışında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Boru hattından aynı oranda gaz akışı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov​, yıllık basın toplantısında Rus doğal gazınıTürkiye​ ve Avrupa​'ya taşıyan TürkAkım doğal gaz boru hattına Ukrayna​'ya ait insansız hava araçları tarafından saldırıda bunulduğunu ve Ukrayna’ya ait 9 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklamıştı.

Konu üzerine AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, saldırı girişimin olduğunu doğrulayarak, "Saldırı sonrasında gaz akışında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Boru hattından aynı oranda gaz akışı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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