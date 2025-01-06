Doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerine zam! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni tarifeler cep yakacak

06 Ocak 2025 17:08 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 17:25

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz bağlantı ve hizmet ücretlerine ilişkin yeni zam oranlarını duyurdu. Uygulanacak yeni tarifeler, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Önce doğal gaz ardından teller ve trafolar! İlçe kabusu yaşıyor: Yaralılar var

Önce doğal gaz ardından teller ve trafolar! İlçe kabusu yaşıyor: Yaralılar var

2025 yılı itibarıyla uygulanacak yeni tarifeler, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte açıklandı. Doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerine yüzde 43,65 ile yüzde 77,96 arasında değişen oranlarda zam yapıldığı duyuruldu.

BAĞLANTI BEDELİ REKOR SEVİYEDE ARTIŞ GÖSTERDİ

Yeni düzenleme kapsamında en dikkat çeken artış, abone bağlantı bedelinde yaşandı. Yüzde 77,96 oranında zamlanan bağlantı bedeli, 6.154 TL olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, diğer hizmet kalemlerinde de önemli fiyat artışları yapıldı.

Güncellenen ücret tarifeleri şu şekilde sıralandı:

Abone Bağlantı Bedeli: 6.154 TL (%77,96)

İlave Abone Bağlantı Bedeli: 5.353 TL/100m² (%77,95)

Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli: 3.471 TL/ilk 100m (%47,07)

GÜVENCE BEDELLERİ

Kombi: 3.035 TL (%45,42)

Soba ve Merkezi Sistem: 2.673 TL (%45,66)

Ocak: 181 TL (%43,65)

Şofben: 362 TL (%43,65)

Sayaç Açma/Kapama Bedeli: 157 TL (%46,72)

Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli: 1.630 TL (%47,11)

Servis Kutusu Söküm Bedeli: 1.384 TL (%47,07)

SAYAÇ TİPLERİNE GÖRE İŞLEM BEDELLERİ

Farklı sayaç tipleri için belirlenen iç tesisat işlem bedellerinde de artışlar gerçekleşti: