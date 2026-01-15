Türkiye artık 356 noktaya uçuyor: Hava limanı sayısı 60'a çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi’nde yaptığı açıklamalarında "dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak" hedeflerine adım adım ilerlediklerinden bahsetti.

"ARTIK KİLOMETRELER YOK DAKİKALAR VAR"

Zamanın kıtlığının bireyleri daha kısa sürede daha uzak mesafelere gitmeye yönelttiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Mesafeler artık metre gibi uzunluk birimleriyle değil dakika gibi saat gibi zaman birimleriyle ölçülüyor. Artık bir yol için kilometreler anlamını yitirdi; önemli olan kaç saatte gidilebildiği. Bugün insanlar, birkaç saatlik bir uçuşla eskiden ömür boyu göremeyeceği şehirleri, kültürleri, insanları tanıma fırsatı satın alıyor. Bu yüzden dünya, zamanı en verimli kullanan yolculuk türü olarak havayolunu her geçen gün daha fazla tercih ediyor" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN HAVALİMANI SAYISI 60’A ÇIKACAK

Türkiye’nin 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde bulunan avantajlı konumuna değinen Bakan Uraloğlu, "İç hatlarda serbestleşmeyi hayata geçirerek, bu alandaki rekabetin fitilini ateşlememiz sektörümüz için yeni bir milat oldu. 2002’den bu yana 26 olan havalimanı sayımızı 58’e çıkardık. Her yıl ortalama 1,4 havalimanını hizmete açarak, gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettik. Yapım çalışmaları devam eden Yozgat Havalimanı ve Bayburt–Gümüşhane Bölgesel havalimanı ile bu sayıyı 60’a çıkaracağız" dedi.

356 NOKTAYA UÇUŞ



Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde "dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak" hedefiyle Türkiye’yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdüklerini belirterek "Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza son olarak Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’ni de katarak 133 ülkede 356 noktaya yükselttik" şeklinde konuştu. Bakanlık olarak temel vizyonlarının Türk sivil havacılığının emniyetli, güvenli ve sürdürülebilir bir yapıda, gelecek hedeflerine emin adımlarla yürümesini sağlamak olduğunu dile getiren Uraloğlu, başta Türk Hava Yolları olmak üzere tüm taşıyıcıları gerekli altyapı yatırımlarıyla desteklemeye ve önlerini açmaya devam ettiklerini söyledi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN YENİ REKORUNU KIRDIK"

2002’de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34.5 milyon olan yolcu sayısını da 2025 yılında transit yolcularla birlikte 247 milyon 163 bine çıkardıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Sizlerle birlikte Cumhuriyet tarihinin yeni rekorunu kırdık. Hatırlayacağınız üzere İstanbul Havalimanı’nda üçlü bağımsız pist operasyonu ile Avrupa’da bir ilki de gerçekleştirdik. Bu uygulamayı ABD’nin ardından hayata geçiren tek ülke olarak tarihe geçtik. İstanbul Havalimanımızda aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapmasıyla daha verimli ve dinamik kapasite yönetimi ile olası gecikmeleri ortadan kaldırdık" dedi. Bu atılımın uçak trafiğinde yüzde 6, toplam yolcu trafiğinde ise yüzde 5 artış sağlayarak İstanbul Havalimanı’na ne kadar büyük bir doping etkisi yaptığını gördüklerini dile getiren Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mızda 2025 yılında iç ve dış hatlarda toplam 549 bin 319 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 17 milyon 730 bin, dış hatlarda 66 milyon 727 bin olmak üzere 84 milyon 457 bin yolcuya hizmet sunduk. Bu sayıyla İstanbul Havalimanı, yolcu sayısı bakımından Avrupa’da 2’nci, dünya genelinde ise 7’nci sırada yer aldı" diye konuştu. İstanbul Havalimanı’nın tek başına Türkiye nüfusuna yakın sayıda yolcuyu misafir ettiğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, havalimanının büyük bir başarıya imza attığını kaydetti.

İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA’NIN DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Uraloğlu, "Ayrıca, 339’u aşkın uçuş noktasıyla dünya çapında ilk 3 havalimanı arasında yer almakta ve dünyada en fazla havayolu şirketinin uçuş gerçekleştirdiği 2’nci havalimanı konumundadır. 2025 yılını günlük ortalama 1491 uçuşla tamamlayarak, Amsterdam, Heathrow, Paris CDG ile Frankfurt gibi Avrupa’nın köklü dev havalimanlarını geride bırakmıştır" açıklamasında bulundu. İstanbul Havalimanı’nın geleceğe yönelik hedeflerinin de bir o kadar iddialı olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "2026’da 90 milyon, 2030’da 100 milyon, 2033’te ise 110 milyon yolcu barajını aşmayı planlıyoruz. Bu orta vadeli hedefler gerçekleştiğinde İstanbul Havalimanı, yolcu sayısı bakımından Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 5’inci sıraya yükselerek küresel havacılıkta yeni bir çığır açacaktır" dedi.

ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI MÜJDESİ

Aynı kararlılıkla Ankara’nın da havacılık alanındaki konumu güçlendirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Pazartesi günü, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ankara Esenboğa Havalimanımızın kapasite artırımı projesinin birinci etap eserleri olan 3. pisti ve hava trafik kontrol kulesiyle birlikte tamamlayıcı tesislerimizi milletimizin hizmetine sunacağız. Bu önemli adım, Ankara’mızın dünyaya daha güçlü kanatlarla açılmasının yeni bir nişanesi olacak ve Türk havacılığının yükselişini sürdüreceğinin en güzel göstergelerinden biri olacaktır" ifadelerini kullandı.

"TÜRK HAVA YOLLARI DÜNYADA EN FAZLA NOKTAYA UÇAN HAVA YOLU UNVANINI TAŞIYOR"

THY’nin bugünkü dünyada en fazla ülkeye ve noktaya uçan, küresel liderliğe oynayan hava yolu olma iddiasının altında tam bir başarı destanı yattığını dile getiren Uraloğlu, "Cumhuriyetin gençlik yıllarında, 1933'teki ilk ticari uçuşuyla gökyüzüne adını altın harflerle yazdıran Türk Hava Yolları, 93 yıllık köklü geçmişi, eşsiz birikimi ve Türkiye'nin milli gururu olarak dimdik ayakta durmaktadır. Neredeyse bir asra yaklaşan bilgi birikimi, son teknoloji altyapısı ve 516 uçaktan oluşan dev filosu ile bugün neredeyse tüm dünyayı kanatları altına almış bulunuyor ve dünyada en fazla noktaya uçan hava yolu unvanını taşıyor" şeklinde konuştu.

Bu muazzam küresel yolcu ağının aynı zamanda Turkish Cargo’nun kargo kapasitesini dünya çapında rakipsiz bir etkinlikte kullanmasını sağladığını da söyleyen Uraloğlu, "27 uçaklık özel filosu, 115 doğrudan kargo destinasyonu ve yolcu uçuşlarıyla entegre operasyonel modeli sayesinde dünyanın en geniş lojistik ağlarından birini yönetmektedir. İstanbul’un coğrafi stratejik üstünlüğü ve İstanbul Havalimanımızın ileri teknoloji altyapısı, Turkish Cargo’ya uzun menzilli hatlarda yüksek kapasite, hızlı transit süreleri ve özel kargo segmentlerinde eşsiz operasyonel esneklik kazandırmaktadır" dedi.