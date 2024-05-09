Türkiye, dünya ekonomi köprüsünü kuruyor!

09 May 2024 15:31 - Güncelleme : 09 May 2024 15:32

İstanbul’da düzenlenen Yıldız Techno GSYF lansmanı, ülkemizin teknoloji anlamında ihracat rakamlarını yukarıya taşıyacak fikir ve projeleri bir araya getirdi. Düzenlenen lansmana Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Tamer Yılmaz, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ve proje ortağı misafirler katılım sağladı.

Ülkemizin başarılı teknoloji projelerini yurtdışına ihraç etme noktasında büyük katkı sunacak Yıldız Techno GSYF, yatırımcıların odak noktası oldu.

“700 ŞİRKETİMİZİ GLOBALE TAŞIYORUZ”

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman tgrthaber.com.tr’ye verdiği özel röportajda Yıldız Teknoparkın çalışmalarından ve hedeflerinden bahsetti. Ülkemizin dünya ülkeleri ile kurmuş olduğu köprülerin ne kadar önemli olduğunun altını çizen Tanışman şu ifadeleri kullandı:

Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi GSYF lansmanındayız. Yıldız Techno GSYF, yıldız girişimlerini dünya sahnesine taşımak için kuruldu. Yıldız Techno’nun içerisinde büyük bir ekosistem var. Bu ekosistemin içerisinde 700 tane büyük şirket var. Bu 700 tane şirketi globale taşımak istiyoruz. Tabi globale taşımak için önce finansmana kavuşmaları gerekiyor.

Fikrin, girişime dönüşmesi için finansmana ihtiyacımız var. Aslında, Yıldız Techno GSYF’nin bir diğer amacı da katılımcıların paralarını, desteklerini, fikirlerini global anlamda büyütmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin teknolojisi dünyaya ihraç edilirken lokomotifin başında olmak için bu fonu kurmuş olduk.

“ŞİRKETLER TARAFINDAN BÜYÜK TALEP GÖRÜYORUZ”

Türkiye’de 300’e yakın fon ve 30’a yakın GSYO var. Bu oluşturulan fonlar, Türkiye’nin teknoloji ekosistemini güçlendirmek için elinden geleni yapıyorlar. Ama Yıldız Techno GSYF’nin diğerlerinden farkı var. Diğer fonlar şirket bulmakta zorlanıyor. Ancak bizim fonumuz şirketler tarafından büyük talep görüyor. Bizim oluşturduğumuz bu fonun diğerlerinden bir farkı da şu diyebiliriz. Dünyaya açılan bir yapımız var. Örneğin San Francisco’da, Silikon Vadisi’nde, Taşkent’te ve Dubai’de oluşturduğumuz köprüler var. Bu köprüleri, bizim yatırım yapmış olduğumuz girişimler çok daha hızlı ve sorunsuz geçecektir. Türkiye’nin ihracatını katlayacak bu ekosistemde, inanıyoruz ki ülkemizi çok daha ileri seviyeye taşıyacağız.