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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Türkiye ekonomisi için Fitch’ten kritik notlar! Bazı piyasalarda büyüme beklentileri aşağı yönlü revize etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye dahil birçok gelişmekte olan ülke ekonomisine dair beklentilerini güncelledi. Peki Türkiye için nasıl bir tablo çizildi? İşte raporun öne çıkan başlıkları...

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Türkiye ekonomisi için Fitch’ten kritik notlar! Bazı piyasalarda büyüme beklentileri aşağı yönlü revize etti
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 16:59

Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm raporunda yer alan 10 gelişmekte olan ülke (GOÜ) için öngörülen orta vadeli potansiyel büyüme oranı, GSYH ağırlıklı ortalama bazında yüzde 4,0'dan hafif bir düşüşle yüzde 3,9'a gerilediğini bildirdi.

"Bu durum temel olarak, 2023 yılında yayınlanan bir önceki raporda yüzde 4,6'dan yüzde 4,3'e düşürülen Çin'deki düşük potansiyel büyümeyi yansıtıyor" diyen Fitch, Meksika, Endonezya ve Kore'deki potansiyel büyüme tahminlerinin düşürüldüğünü, ancak bunların Rusya, Brezilya, Polonya ve Hindistan'daki yukarı yönlü revizyonlarla dengelendiğini belirtti.

Fitch, "Ağırlıklandırılmamış bazda, ortalama EM10 potansiyel büyümesi artık yüzde 3,1'dir" dedi.

Türkiye ekonomisi için Fitch’ten kritik notlar! Bazı piyasalarda büyüme beklentileri aşağı yönlü revize etti

TÜRKİYE İÇİN BEKLENTİSİ SABİT KALDI

Fitch'in önümüzdeki beş yıl için arz yönlü potansiyel büyüme tahminleri Endonezya (bir önceki rapordaki yüzde 4,9'dan yüzde 4,7'ye), Meksika (yüzde 2,0'dan yüzde 1,8'e) ve Kore (yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a) için düşürüldü.

"Bununla birlikte, Rusya, Brezilya, Hindistan ve Polonya için tahminlerimizi yükselttik; sonuncusu sermaye derinleşmesinin daha büyük katkısından faydalanıyor" diyen Fitch, Hindistan'ın tahmini yüzde 6,4 (yüzde 6,2'den) ve Brezilya'nın tahmini yüzde 2,0 (yüzde 1,7) olarak yükseltti.

Rusya yüzde 0,8'den yüzde 1,2'ye ve Polonya yüzde 3,0'dan yüzde 3,2'ye revize etti.

Fitch, Güney Afrika ve Türkiye için beklentisini sırasıyla yüzde 1 ve yüzde 4,1 olarak korudu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Fitch nedir ne iş yapar?
Fitch Ratings, yatırımların uygulanabilirliğini, ihraç eden kuruluşun temerrüde düşme olasılığına göre derecelendiren bir kredi derecelendirme kuruluşudur. Fitch, Moody's ve Standard & Poor's ile birlikte uluslararası alanda en iyi üç kredi derecelendirme kuruluşundan biridir.
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