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 | Emir Yücel

Türkiye ev sahibi olmanın yepyeni bir modeliyle tanışıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut GYO, İstanbul Başakşehir’de TOKİ mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde geliştirilecek yeni konut projesi için Gayrimenkul Sertifikası ihracına hazırlanıyor. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvuru yapıldı. Emlak Konut tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, projeye ilişkin tüm detayların SPK tarafından onaylanacak İzahname Seti ile çok yakında kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

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Türkiye ev sahibi olmanın yepyeni bir modeliyle tanışıyor!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 15:25

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu İdaresi Başkanlığı () ile ‘İş Birliği Protokolü’nün imzalanmasını takiben, TOKİ mülkiyetinde bulunan İstanbul, 'de yer alan taşınmazlar üzerinde geliştirilecek projeye ilişkin Gayrimenkul Sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvuruda bulunulmuştur.

’tan yapılan açıklamada, gayrimenkul sektörünün dinamikleri ve tasarruf sahiplerinin beklentileri doğrultusunda atılan bu adımın sermaye piyasaları ile gayrimenkulü buluşturan önemli bir enstrüman olduğu belirtildi.

Türkiye ev sahibi olmanın yepyeni bir modeliyle tanışıyor!

Emlak Konut tarafından halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikası ile küçük birikimlerle büyük projelere ortak olabilirler, ev sahibi olabilirler ve dilerlerse yapabilirler.

Gayrimenkul Sertifikası modeli, Emlak Konut ve TOKİ'nin sağladığı güvence ile birlikte yatırımcılar için şeffaf ve güvenilir bir yatırım imkânı sunacaktır.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Amacımız, tasarruf sahiplerine ve yatırımcılarımıza, ister konut edinebilecekleri, isterse proje kapsamındaki gayrimenkullerin değer artışından şeffafça yararlanabilecekleri esnek bir yatırım fırsatı sunmaktır. İzahname Seti'nin SPK onayını müteakip, sürece dair gerekli açıklamalar çok yakında kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.”

Türkiye ev sahibi olmanın yepyeni bir modeliyle tanışıyor!

TOKİ VE EMLAK KONUT FİNANS SEKTÖRÜYLE GÜÇ BİRLİĞİ YAPIYOR

TOKİ ve Emlak Konut, finans sektörüyle kurduğu iş birliğiyle gayrimenkul yatırımında yeni bir dönem başlatıyor. Bankalar ve finans kuruluşlarıyla geliştirilen bu ortak yapıyla, yatırımcılar ellerindeki tasarruf oranında Başakşehir’de hayata geçirilecek projeye katılabiliyor ve güvenli bir şekilde yatırım yapabiliyor. Bu iş birliği, gayrimenkul sektörü ile finans dünyası arasında güçlü bir köprü kuruyor.

Türkiye ev sahibi olmanın yepyeni bir modeliyle tanışıyor!

Hem güvenli hem esnek olan bu yapı, gayrimenkul yatırımını sadece belli bir kesime değil, toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor. Böylece hem ev sahibi olmak kolaylaşıyor hem de tasarruflar değer kazanıyor.

Detaylara, SPK onaylı İzahname sonrası (www.emlakkonut.com.tr) ve (www.kap.org.tr) adreslerindenulaşılabilecek.

ETİKETLER
#konut
#başakşehir
#toki
#yatırım
#inşaat
#emlak konut
#Gayrimenkul Sertifikası
#Ekonomi
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