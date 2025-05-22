Türkiye, İsrail’e en çok ihracat yapan 5'inci ülke mi? Yayınlanan tabloya açıklama geldi

Türkiye'nin 2024 yılında İsrail’e en fazla ihracat yapan beşinci ülke olduğu yönündeki iddialara Ticaret Bakanlığı'ndan sert yanıt geldi. Bakanlık, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, 2 Mayıs 2024’ten bu yana İsrail ile tüm ticaretin sıfırlandığını ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını vurguladı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin İsrail ile ticaretini sürdürdüğüne yönelik iddiaları yalanladı. Yapılan yazılı açıklamada, 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail ile tüm ticaretin durdurulduğu vurgulanarak, bu tür haberlerin “asılsız ve çarpıtılmış” olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye’nin Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı dünyada en net ve kararlı tutumu sergileyen ülkelerin başında geldiği hatırlatıldı. Diplomasi, hukuk, sağlık ve ticaret alanlarında yürütülen mücadele kapsamında 9 Nisan'da başlayan kısıtlamaların 2 Mayıs itibarıyla tam ticaret durdurmaya dönüştüğü ifade edildi. Bu tarihten sonra İsrail ile gümrük ve serbest bölgeler dahil hiçbir ticari işlem yapılmadığı açıklandı.

“2,8 MİLYAR DOLAR” İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Bakanlık, bazı basın organlarında yer alan ve Türkiye’nin 2024’te İsrail’e 2,8 milyar dolarlık ihracat yaptığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. 2024’ün ilk dört ayında gerçekleşen 1,52 milyar dolarlık ihracatın içinde Filistin’e yapılan sevkiyatların da yer aldığına dikkat çekildi. Ayrıca, Filistin’le yapılan ticaretin, özel protokoller ve sıkı denetim altında sürdüğü, sadece ithalatçısı Filistinli olan ve varış noktası Filistin olan sevkiyatlara sınırlı izin verildiği aktarıldı. Bu çerçevede 2024 toplamında Filistin’e ihracatın 797 milyon dolar olduğu bildirildi.

Türkiye’nin, 2022 yılında İsrail ile yürüttüğü 9,5 milyar dolarlık dış ticaretten, Filistin halkına destek olmak amacıyla feragat ettiğine vurgu yapılan açıklamada, Türkiye’nin Filistin davasındaki kararlı duruşunun, maksatlı haberlerle gölgelenmek istendiği ifade edildi. Bakanlık, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtti.